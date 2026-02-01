AugintinisSuteik namus

7 mėn. katytė, kurios kailiukas minkštesnis už pienės pūką, ieško namų

2026 m. vasario 1 d. 13:35
Lrytas.lt
Melodrama – švelnutė, jaunutė katytė, kurios kailiukas minkštesnis už pienės pūką.
Daugiau nuotraukų (3)
„Nors gimusi, augusi lauke, ji labai greitai adaptavosi prie mūsų. Nori bendrauti, nori paglostukų, švelniai murkia ir nori galvelę priglausti prie rankos. Žinoma, naujoje vietoje ir tarp naujų žmonių reikės vėl apsiprasti“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Katytei – apie 7 mėn., ji yra sterilizuota, skiepyta, ženklinta.
Fiv/FeLV testai neigiami.
Labai draugiška su kitomis katėmis.
Atsiradimo prieglaudoje istoriją galite rasti čia.
Jei ieškote naujos draugės, turėsite užtektinai kantrybės, meilės ir esate pasiruošę jauno kačiuko išdaigoms, tai „SOS gyvūnai“ labai laukia jūsų anketos!
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
SOS gyvūnaikatinas ieško namų

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.