7 mėn. katytė, kurios kailiukas minkštesnis už pienės pūką, ieško namų

„Nors gimusi, augusi lauke, ji labai greitai adaptavosi prie mūsų. Nori bendrauti, nori paglostukų, švelniai murkia ir nori galvelę priglausti prie rankos. Žinoma, naujoje vietoje ir tarp naujų žmonių reikės vėl apsiprasti“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Katytei – apie 7 mėn., ji yra sterilizuota, skiepyta, ženklinta.
Fiv/FeLV testai neigiami.
Labai draugiška su kitomis katėmis.
Atsiradimo prieglaudoje istoriją galite rasti čia.
Jei ieškote naujos draugės, turėsite užtektinai kantrybės, meilės ir esate pasiruošę jauno kačiuko išdaigoms, tai „SOS gyvūnai“ labai laukia jūsų anketos!
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.