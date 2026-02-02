18 kg meilumo įsikūnijimas trokšta namų: dar reiks daug ko išmokti

Gyvenęs prirakintas prie būdos, dabar Sneipas labai nori žmogaus artumo.
„Vos pas jį atėjus, jis negali nustoti džiaugtis. Vis prisiglaudžia, kiša galvą po ranka, kad glostytume, šokinėja ir vis bando apsikabinti.
Pas mus Sneipas apsigyveno viduje. Kol kas dar viskas baisu, dar slidžios grindys gąsdina, uždara erdvė kelią šiek tiek nerimo, bet jis mėgaujasi šiluma ir spėjame, kad greitai pripras“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Sneipas niekada nerodė agresijos, visiškas gerietis.
Dar nemoka gražiai eiti vedamas su pavadėliu, bet gali greitai išmokti.
Kol kas sunku pasakyti, ar jis mėgsta kitus šunis ar tiesiog nežino kaip į juos reaguoti.
Sneipas visus reikalus atlieka tik lauke.
Jis yra žaismingas ir gana aktyvus, mėgstantis šokinėti ir pabėgioti.
Pradžia naujuose namuose nebus lengva, reikės kantrybės, laiko ir tinkamos dresūros, bet dėl jo verta pasistengti.
Sneipas nusipelnė naujo geresnio gyvenimo, kur kiekvieną dieną galės mėgautis savo žmonių dėmesiu.
Atvykimo į prieglaudą istoriją galite rasti čia.
Svoris – apie 18 kg, skiepytas, ženklintas, kastruotas.
„Amžius tiksliai nežinomas, knygelėje įrašyta 10 metų, bet spėjame, kad gali būti ir jaunesnis“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai.
Jeigu norite susipažinti su Sneipu, viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.