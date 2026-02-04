Jauna ir kaprizinga stipruolė trokšta rasti patikimą žmogų: įspėja dėl kačių

Ji gyveno prirakinta prie būdos ir daugiau niekur nebuvo, tik tiek, kiek siekė jos grandinė, tad dabar ji mėgaujasi kiekviena diena, kiekviena akimirka.
„Atvykus į mūsų prieglaudą, prasidėjo naujas jos gyvenimo etapas ir mes jai pažadėjome, kad jis bus nuostabus.
Tad ieškome Bahamai nuostabios šeimos, kuri parodys koks puikus yra pasaulis“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Bahama yra stipri, aktyvi ir žaisminga. Ji visada sėdėjo prie būdos, tad dabar labai mėgsta ilgus pasivaikščiojimus ir tyrinėti aplinką.
Ji myli visus žmones, tik kartais pamiršta kokia ji stipri ir pati to nenorėdama gali užgauti.
Ji nori draugauti su kitais šunimis, bet dar nemoka gražiai prie jų prieiti. Ji su jais labai smagiai kartu žaidžia.
Namai su katėmis tikrai netinka.
„Jai dar daug ko reikia išmokti, tad ieškome kantrių ir jos dresūra norinčių užsiimti žmonių“ – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Ši linksmuolė moka būti ir užsispyrusi, tad jai reikalingi taip pat užsispyrę žmonės, kurie nenusileis jos kaprizams.
Reikalus atlieka tik lauke.
Dar kol kas nepratusi važiuoti automobilyje, tad reikės laiko ir kantrybės.
Sterilizuota, skiepyta, ženklinta. Amžius – daugiau kaip 3 m.
Su Bahama tikrai niekada nebus liūdna. Ji moka savo džiaugsmu ir meile išjudinti kiekvieną surūgėlį.
Jai labiausiai tiktų gyventi name, o ne bute, bet su tinkama dresūra ir pakankamai fizinio ir protinio darbo tiks ir butas.
Jeigu norite susipažinti su Bahama, viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.