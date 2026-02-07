AugintinisSuteik namus

Po pokyčių namus praradusi katė nenori grįžti į prieglaudą: maldauja antro šanso

2026 m. vasario 7 d. 17:18
Lrytas.lt
Katytė Lina nenori grįžti į prieglaudą – ieško naujų namų.
Daugiau nuotraukų (7)
„Mūsų buvusi globotinė nebegali likti savo namuose.
Atsiradus vaikui namuose katytė labai blogai sureagavo į pokytį.
Todėl ieškome jai namų be mažų vaikų ir geriausia, be kitų gyvūnų, nes katytė visą savo gyvenimą praleido būdama vienturtė“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Lina dar visai jaunutė, žaisminga 3,5 metų katytė, tad visas gyvenimas jai – prieš akis.
Ramiuose namuose ji galėtų nurimti ir vėl suspindėti savo gražiausiomis spalvomis.
Ką apie katytę rašo esami šeimininkai: „Ieškome naujų namų katei. Ji labai žaisminga, mėgsta dėmesį ir švelnumą. Mėgsta žaisti su kamuoliukais ir netgi moka juos atnešti atgal.
Ji protinga ir aktyvi, turi savo charakterį. Mėgsta miegoti įvairiose netikėtose vietose. Labiausiai jai tiktų ramūs namai be kitų gyvūnų ir be mažų vaikų, kur ji galėtų jaustis saugiai ir ramiai.
Mes esame pasiruošę padėti finansiškai, nuvežti ją skiepams ar pas veterinarą. Mums labai skaudu ir sunku ją atiduoti į kitus namus, bet ji yra agresyvi mūsų mažam vaikui. Jai svarbu būti vienintele kate namuose ir būti labai mylimai.“
Katytės amžius -3,5 metų, skiepyta, čipuota, sterilizuota.
Jei norėtumėte susipažinti su Lina, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
SOS gyvūnaikatinas ieško namų

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.