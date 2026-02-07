Po pokyčių namus praradusi katė nenori grįžti į prieglaudą: maldauja antro šanso

„Mūsų buvusi globotinė nebegali likti savo namuose.
Atsiradus vaikui namuose katytė labai blogai sureagavo į pokytį.
Todėl ieškome jai namų be mažų vaikų ir geriausia, be kitų gyvūnų, nes katytė visą savo gyvenimą praleido būdama vienturtė“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Lina dar visai jaunutė, žaisminga 3,5 metų katytė, tad visas gyvenimas jai – prieš akis.
Ramiuose namuose ji galėtų nurimti ir vėl suspindėti savo gražiausiomis spalvomis.
Ką apie katytę rašo esami šeimininkai: „Ieškome naujų namų katei. Ji labai žaisminga, mėgsta dėmesį ir švelnumą. Mėgsta žaisti su kamuoliukais ir netgi moka juos atnešti atgal.
Ji protinga ir aktyvi, turi savo charakterį. Mėgsta miegoti įvairiose netikėtose vietose. Labiausiai jai tiktų ramūs namai be kitų gyvūnų ir be mažų vaikų, kur ji galėtų jaustis saugiai ir ramiai.
Mes esame pasiruošę padėti finansiškai, nuvežti ją skiepams ar pas veterinarą. Mums labai skaudu ir sunku ją atiduoti į kitus namus, bet ji yra agresyvi mūsų mažam vaikui. Jai svarbu būti vienintele kate namuose ir būti labai mylimai.“
Katytės amžius -3,5 metų, skiepyta, čipuota, sterilizuota.
Jei norėtumėte susipažinti su Lina, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.