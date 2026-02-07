Vos kelių mėnesių nuostabi katytė išsiskiria savo mažumu: dievina dėmesį ir bučinius

„Megan su broliu Kevinu buvo rasti šąlantys Vilniaus rajone. Dar lapkričio pabaigoje jie apsigyveno pas mus ir Kevinas dėl drąsesnio charakterio netrukus pakerėjo savo naują šeimą
Tuo tarpu Megan nuo pat pradžių buvo jautresnė, slėpėsi nuo žmogaus, kol vieną dieną pastebėjom, jog yra liūdnesnė nei įprastai ir šlapinasi su krauju...
Netrukus keliavome į kliniką, kur sužinojome, kad katytę vargina šlapimo pūslės uždegimas ir anemija. Mažylei buvo paskirtas gydymas ir izoliacija, kad galima būtų stebėti jos savijautą.
Deja, net gerėjant sveikatai katytė buvo liūdna, praktiškai kiekvieną kartą rasdavom ją gulinčią narvelyje toj pačioj vietoj. Megan elgėsi kaip sena pavargusi katė, o ne mažas kačiukas
Tuomet mūsų darbuotoja nusprendė paimti ją į ramią namų aplinką, su viltimi, kad tai padės katytei atsiskleisti. Ir padėjo!“, – liūdna jaunos katytės istorija dalijasi „SOS gyvaūnai“.
Šiandien galima džiaugtis pasveikusia ir visiškai atsigavusia katyte, kuri yra įsimylėjusi savo globėją, sekioja ją iš paskos, atsako kalbinama, atbėga kviečiama.
Megan dievina dėmesį, paglostukus ir bučinukus, mėgsta būti ant rankų, mėgsta ilsėtis ir miegoti šalia žmogaus.
Katytei yra vos keli mėnesiai, atitinkamai ji yra labai judri ir žaisminga katytė, tad ir iš savo naujos šeimos tikisi kasdieninių žaidimų.
Megan yra nuostabi – juodai ryža katytė su didelėmis žalsvomis akimis, apvalia galvyte ir be galo švelniu kailiuku. Katytė yra mažesnė negu įprasta jos amžiui, todėl tikėtina, kad visada bus smulkesnė katytė.
Katytė šiuo metu gyvena su kitomis katėmis ir šunyte bei puikiai su jais jaučiasi, tad mielai keliautų į namus kur jau yra kiti draugiški gyvūnai.
Amžius – apie 6–7 mėn., katytė yra skiepyta, čipuota, sterilizuota. Greitieji virusinių ligų testai neigiami.
Jei norėtumėte susipažinti su Megan, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.