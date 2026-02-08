3 juodi ir meilūs kačiukai prašo meilės ir dėmesio: „Neleiskime šiems mažyliams užaugti prieglaudoje“

Tai mažieji miško gyventojai – Žebenkštis, Oposumas ir Šermuonėlis. Jie yra be galo žaismingi, aktyvūs ir draugiški kačiukai.
Gražiai būna ant rankų, labai mėgsta kai juos glostai, sulaukdami dėmesio saldžiai murkia...
„Neleiskime šiems mažyliams užaugti prieglaudoje... Jiems jau teko sukaupti visai ne vaikiškų patirčių – buvo palikti dėžėje prie prieglaudos, prasirgo kačių marų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Pats laikas tas bėdas pamiršti ir patirti laimingą naminio katinuko gyvenimą.
Amžius – apie 4–5 mėn., kačiukai yra skiepyti, čipuoti.
Jei norėtumėte susipažinti su mūsų juodukais, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.