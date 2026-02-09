„Blusų pilnas veltinis“ virto mielu ir smagiu šuneliu, trokštančiu savo žmogaus

Nuostabus dangus ir beveik laimingas Kutukas. Kodėl beveik? Todėl, kad jis vis dar neturi namų ir viso dėmesio tik sau.
Kutuko gyvenimo kelias nebuvo rožėmis klotas. Jis gyveno labai prastomis sąlygomis, o juo nebuvo tinkamai rūpinamasi.
„Kai jis atvyko į mūsų prieglaudą, teko nuskusti jo kailį, nes jis atrodė, kaip veltinis pilnas blusų ir įvairių šiukšlių...
Prastos netinkamos mitybos pasekmes jis dar dabar jaučia. Šiandien jis jaučiasi puikiai, tik turi valgyti lengvai virškinamą maistą ir papildus tulžies pūslei“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Kutukas – be galo mielas ir smagus šunelis. Labai mėgsta prisiglausti ir būti glostomas.
Jis dievina eiti pasivaikščioti, o visus reikalus visada stengiasi atlikti tik lauke.
Pratęs būti narvelyje. Mėgsta ne visus šunis.
Ramiai važiuoja automobilyje, mieste taip pat elgiasi ramiai.
Vienintelis Kutuko minusas, kad labai susijaudinęs pradeda kandžioti pavadėlį arba žnaibyti rankas. Įmanoma dirbti ir atpratinti jį nuo šio blogo įpročio.
Kutukui dar daug ko reikia išmokti, dar daug ką pamatyti ir suprasti, bet su tinkama dresūra ir kantrybe viskas yra įmanoma.
Geriausia namai be mažų vaikų ir kitų gyvūnų. Taip bus paprasčiau ir jam, ir naujai jo šeimai.
Kutukui – apie 8 metus. Svoris – 11 kg.
Kastruotas, skiepytas, ženklintas.
Jeigu norite susipažinti su Kutuku, tad viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.