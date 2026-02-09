Po šeimininkės mirties niekam nereikalinga katė prašo namų: mėgsta bendrauti miauksėdama ir visur sekiodama

Atvykusios iš namų aplinkos į prieglaudą jos labai stresavo ir ilgai buvo užsidariusi, vis stengdavosi pasislėpti...
„Sunku patikėti, kad bailesnė ir vyresnė jos mamytė jau turi namus, o Kitka dar prieglaudoje…“, – tvirtina „SOS gyvūnai“ gelbėtojai.
Kitka dabar yra labai pasikeitusi. Ji labai miela, smalsi, draugiška, atsipalaidavusi ir smalsi katė. Mėgsta bendrauti miauksėdama ir visur sekiodama.
Katytei – apie 5–6 metai. Ji yra skiepyta, ženklinta, čipuota. Fiv/Felv greitieji testai neigiami.
Kitka draugiška su visais žmonėmis, bet kitų kačių ji nelabai mėgsta.
Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti nuostabią trispalvę Kitką, „SOS gyvūnai“ labai lauks Jūsų anketos!
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.