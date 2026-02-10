„Jos namai buvo tiesiog kaimo pakelės, krūmynai“: žmones ir šunis mylinti šunė trokšta namų

„Ji neturėjo nei namų, nei žmonių, kurių laukdavo grįžtant... Jos namai buvo tiesiog kaimo pakelės, krūmynai, o nuo žmonių vis laikydavosi atstumo.
Pas mus apsigyvenusi ji sužinojo kas yra šiltas guolis ir kasdien gaunamas maistas, kas yra žmogaus meilė ir švelnumas“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Umami labai myli visus žmones ir kitus šunis.
Ji nemėgsta pasilikti viena, tad tobuliausia būtų namai su kitu draugišku šunimi.
Umami dar daug ko reikia išmokti ir prie daug ko priprasti, bet su tinkama dresūra viskas yra įmanoma.
Svoris – apie 23 kg (reikia priaugti), amžius – tiksliai nežinomas, bet galėtų būti apie 5 metus.
Skiepyta, ženklinta, sterilizuota.
Draugiška su visais šunimis.
Stipri, žaisminga, nuolanki, užsispyrusi.
Jeigu norite susipažinti su Umami, tad viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.