Kojos netekęs jaunas šunelis – tikras tornadas: pasižymi draugiškumu visiems ir protu

Bet patikėkite mumis, Laukas dėl to tikrai neliūdi. Panašu, kad jis ir nespėjo pajausti, ką reiškia gyventi su keturiomis kojomis, todėl yra puikiai prisitaikęs“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Jis skuodžia kaip tornadas ant visų 3 savo letenų ir nepasiveja net kiti šunys. Jis labai aktyvus, šoklus, energingas, protingas ir prieglaudoje negalima atskleisti viso jo potencialo…
Šunelis – apie 10–11 mėn. amžiaus. Skiepytas, ženklintas, kastruotas.
„Mielai dalyvauja su mumis įvairiuose renginiuose, drąsiai jaučiasi su svetimais žmonėmis ir greitai apsipranta prie naujos aplinkos“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai.
Draugiškas su visais žmonėmis ir kitais gyvūnais.
Prieglaudoje gyvena narvelyje, kuriame yra pavyzdingai tvarkingas ir reikalus atlieka lauke.
O dabar apie sveikatą: Laukui amputuota priekinė koja, tad visas jo svoris tenka vienai. Dabar jis nejaučia dėl to jokio diskomforto, lekia ir žaidžia su kitais, kaip bet kuris kitas sveikas šuo. Tačiau kaip bus toliau niekas negali atsakyti. Negalimą garantuoti, kad senstant jam nereikės papildomos atramos (ratukai, protezas). Gal ir niekada neprireiks, bet reikia būti pasiruošus.
Taip pat jam labai svarbu tinkama mityba, nes priaugti svorio jam tiesiog negalima.
Laukas prieglaudoje jau praleido visą savo vaikystę ir labai nenori čia praleisti ir visos jaunystės…
„Labai ieškome didelės širdies žmonių, kurie pamils Lauką tokį, koks jis yra“, – rašo gyvūnų prieglaudos savanoriai.
Jeigu norite susipažinti su Lauku, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.