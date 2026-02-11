Prieš pat Vilnių paralyžiavusią pūgą išgelbėtas katinėlis Nosferatu meldžia pagalbos ir namų

Jo vaikystėje tos šilumos tikrai labai trūko. Gimęs ir augęs lauke, niekada nejautęs žmogaus švelnumo, neturėjęs savo guolio ar žaislų. Augo jis prie garažų kartu su broliuku, kuriam žuvus po automobilio ratais Nosferatu liko visai vienas…
Naktimis jis gailiai miaukė, be sustojimo, lyg tamsoje ieškodamas savo broliuko...
Jam likimas buvo dėkingesnis. Dabar jis saugus. Nors pirmomis dienomis nebuvo laimingas, laikas ir kantrybė padėjo užmegzti draugystę.
Mažylis vis dar jautrus, bijo staigių judesių, garsų ir svetimų žmonių. Bet progresas – akivaizdus, jis nori ir bus nuostabus naminis katinas.
Katinuką radusi ir pagavusi moteris padengė jo skiepo ir ženklinimo išlaidas. Dabar artimiausiu metu jo laukia kastracija, virusinių ligų testai. Reikalinga apie 50 eurų. parama.
„Jei galite prisidėti, būsime labai dėkingi“, – į geraširdžius žmones kreipiasi gyvūnų gelbėtojai.
Mokėjimo paskirtis: Nosferatu
Sąskaitos nr.: LT837300010106209100 (Swedbank AB)
Sąskaitos nr.: LT853500010002326794 (Paysera LT)
Paypal: paypal@sos-gyvunai.lt
Contribee: https://contribee.com/sos-gyvunai
Paskambinus arba išsiuntus SMS numeriu: 1491 (auka 5 Eur.)
Po visų procedūrų Nosferatu ieškos namų! Jei ieškote mažo juodo bailiuko, turėsite užtektinai kantrybės, meilės, laiko socializacijai ir esate pasiruošę jauno kačiuko išdaigoms, tai „SOS gyvūnai“ labai lauks Jūsų anketos!
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo gyvūnų prieglaudos atstovai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.