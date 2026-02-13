Pasivaikščiojimus dievinanti senjorė nori tapti šeimos dalimi

„Visiška gerietė, niekada nerodė agresijos, net kirpykloje elgėsi labai gerai“, – tvirtina „SOS gyvūnai“.
Niv jau senjorė, bet dar labai aktyvi ir greita, mėgsta eiti pasivaikščioti.
Ji gyveno kaime ir lakstė visur kur norėjo, nebuvo tinkamai auklėjama, tad dresūros pamokėlių tikrai reikėtų.
Niv puikiai gali gyventi su kitais šunimis, svarbu tik, kad jie nebūtų įkyrūs ir neliptų jai ant galvos.
Reikalus stengiasi atlikti tik lauke, bet kartais pasitaiko nelaimių.
Svoris – apie 13 kg, amžius – apie 10 m.
Skiepyta, ženklinta, sterilizuota.
Jeigu norite susipažinti su Niv, viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.