Nuo tvarto iki šeimos: žaismingas, bet drovus šunelis laukia namų

„Gimęs ir pusę metų augęs kaime su mama, broliais ir kitais gyvūnais... Nieko toliau tvarto nematė, net prie pavadžio nebuvo pratęs...“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Tai nieko keisto, kad Litis prisibijo naujų žmonių ir nepažįstamų vietų bei garsų.
Niekada niekam nerodė agresijos, jei kažko išsigąsta, tai tik loja ir bando bėgti pasislėpti.
Su pažįstamais žmonėmis labai meilus, nuolatos prašo paglostymų, mėgsta apsikabinti ir prisiglausti.
Žaismingas, nori žaisti su visais šunimis. Ramiai reaguoja į kates.
Stiprus, į maistą orientuotas šuo mėgsta paglostymus. Labiausiai jam tiktų ramūs namai, toliau nuo miesto garsų ir triukšmo.
Jis be galo nuostabus šuo, kuriam labai reikia savo žmogaus.
„Ličiui ieškome kantrių, supratingų žmonių, kurie turės noro, laiko ir kantrybės užsiimti jo dresūra ir socializacija. Ličio Žmogau, kur Tu?“, – klausia gyvūnų gelbėtojai.
Svoris – apie 19 kg, amžius – apie 2,5 m.
Skiepytas, ženklintas, kastruotas.
Jeigu norite susipažinti su Ličiu, viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.