Vos vieną „minusą“ turinti jauna juoda gražuolė gali tapti pačia geriausia jūsų drauge

„Yap – nuostabi, gal šiek tiek jautri naujovėms katytė. Prieglaudoje ji neprieidavo prie naujų žmonių, tačiau namų globoje atsiskleidė per mažiau nei savaitę ir dabar gyvena nevengdama paprašyti dėmesio bei paglostymų iš savo globėjos“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Ji mėgsta žaisti, mėgaujasi paglostukais, tvarkingai naudojasi savo tualetu – katė kaip katė.
„Gal Yap iš karto ir neparodys didelio dėmesio žmogui, bet esame tikri, kad užteks vos savaitės, kol ji pati prieis prie Jūsų, šiek tiek atsipalaidavusi naujoje aplinkoje“, – tikina gyvūnų gelbėtojai.
Vienintelis Yap „minusas“ – vaikystėje, dar gyvendama kieme, ji patyrė akytės pažeidimą, todėl akis šiek tiek daugiau ašaroja. Tačiau pati Yap dėl to jokio diskomforto nejaučia.
Jei ieškote labai drąsaus katino, kuris jus išsirinktų per pirmą pažintį ir rodytų dėmesį jūsų svečiams – Yap tam dar nepasiruošusi. Kol kas. Kaip bus vėliau, parodys tik jūsų švelnumas ir kantrybė.
„Todėl dabar jai ieškome ramesnių namų, kuriuose ji galėtų lengviau atsiskleisti“, – tvirtina gyvūnų prieglaudos atstovai.
Katytei – apie 7–8 mėnesiai; sterilizuota, akis apžiūrėta veterinaro; dovanojama tik su sutartimi; skiepyta, čipuota.
„Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu“, – prašo „SOS gyvūnai“.
Jeigu norite susipažinti su Yap, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.