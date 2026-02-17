Vos 5 kg šunelis visą gyvenimą matė tik grandinę ir šiukšles: trikojis šuo meldžia šanso

„Šio mažiuko gyvenimas nebuvo geras. Visą gyvenimą matė tik tiek, kiek siekė jo grandinė ir neužstojo šiukšlės... Joks gyvas sutvėrimas nenusipelnė taip gyventi.
Atvykęs pas mus Ovis sužinojo, ką reiškia šiltai ir minkštai miegoti, tyrinėti pasaulį, keliauti automobiliu, visada pilnas pilvukas, grožio procedūros, nejausti skausmo ir diskomforto...
Jis jau senjoras, bet labai svajojame, kad likusį gyvenimą galėtų nugyventi tobulai su jį mylinčiais ir juo pasirūpinančiais žmonėmis. Svajonės juk pildosi. Tiesa?“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Ovis gali tapti puikiu šeimos nariu kiekvienam. Jis yra nuostabus šunelis.
Šis senjoras turi tik tris kojas, bet labai mėgsta eiti pasivaikščioti ir net kartais sunku paskui jį spėti.
Puikiai jaučiasi automobilyje o reikalus atlieka tik lauke.
Gali gyventi su kitais šunimis ir noriai būna ant rankų.
Svoris – apie 5 kg, amžius – apie 11 m.
Skiepytas, ženklintas, kastruotas.
Gauna vaistus dėl akių, bet jau mažinama dozė.
Ovis apsilankė klinikoje, kur jam buvo atlikti kraujo tyrimai ir burnos higiena.
Periodiškai apsilanko pas okulistą. Kol kas dar gauna vaistus dėl akių.
„Klinikose išleidome apie 200 eurų. Jeigu norite prisidėti prie Ovio veterinarinių išlaidų ir kitų mūsų gyvūnų išlaikymo, tai čia rasite kaip tai padaryti. Ačiū“, – į geraširdžius žmones kreipiasi gyvūnų gelbėtojai.
Mokėjimo paskirtis: Oviui ir kt.
Sąskaitos nr.: LT837300010106209100 (Swedbank AB)
Sąskaitos nr.: LT853500010002326794 (Paysera LT)
Paypal: paypal@sos-gyvunai.lt
Contribee: https://contribee.com/sos-gyvunai
Paskambinus arba išsiuntus SMS numeriu: 1491 (auka 5 Eur.)
Jeigu norite susipažinti su Oviu, viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.