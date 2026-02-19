Morkius – dovana, kuri atsidūrė prieglaudoje, bet svajoja apie namus

Nors Morkiaus istorijos pradžia kiek liūdna, tačiau tai nereiškia, kad ji tokia turi išlikti. Todėl triušelis ieško šeimininko, su kuriuo galės versti naują istorijos lapą pilną meilės, šilumos, atsakingumo ir, žinoma, gardžių kąsnelių.
Mažylis – smalsus, švelnus, o jo širdelėje tiek vietos meilei, kad jūs net neįsivaizduojate. Jaunuoliui šiemet sueis vieneri, gimimo dieną jis švęs rugpjūčio 19-ąją. O, kaip smagu būtų gimtadienį sutikti jau su savo šeima!
Tiesa, šeimininkui svarbu žinoti, kad jaunasis Morkius labai mėgsta tyrinėti pasaulį, todėl naujuose namuose jį tikrai domins garsai, kvapai, slapti kampeliai ir visa kita. Be to, Morkius tvarkingas, na, dažniausiai. Jis tiesiog dar, kaip ir kiekvienas jauniklis, mokosi tvarkos taisyklių, daryti į kraiko dėžutę. Tačiau su kantriu šeimininku mokymosi procesas labai greitai virs tiesiog įpročiu.
„Ką galime pasakyti daugiau? Morkiui, kaip ir kiekvienam gyvūnui, labai svarbu tinkama mityba – neriboti šieno ištekliai, vanduo, šviežios daržovės (prieš duodant pasidomėkite ar galima), normuotas granuliuotas pašaras ir erdvė judėti.
Taigi, jei jaučiate, kad jūsų namuose atsirastų vietos šiam gražuoliui – parašykite mums. Galbūt būtent jūs tapsite žmogumi, su kuriuo Morkius praleis ne tik savo pirmąjį gimtadienį, bet ir visą likusį gyvenimą“, – rašo vienintelė egzotinių gyvūnų prieglauda Lietuvoje.
Norintys priglausti Morkių, rašykite el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
egzotiški gyvūnaigyvūnų prieglaudatriušis
