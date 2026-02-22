Pūkuota komanda apkramtytomis ausytėmis ieško savo širdies kapitono!

Šinšila – smalsus, judrus ir socialus šeimos narys.
Neretai žmonės mano, jog šinšilos baikščios, tačiau šie vyrukai – drąsūs, aktyvūs maži tyrinėtojai. Jie ieško ne tik, kur gyventi, jie ieško – kapitono. Ką tai reiškia? Na, kad šiai mažai komandai reikia žmogaus, kuris kasdien skirs savo dėmesį – glostys, žais ir tiesiog bus drauge.
„Tiesa, visus mus gyvenimas vienaip ar kitaip pažymi, tad nenuostabu, jog vienas iš šinšiliukų taip pat turi gyvenimo žymę – apkramtytas ausytes. Gal atsirastų, kas pasakytų, kad tai trūkumas, bet mes sakome – tai išskirtinumas, charakteris ir grožis. Juk dabar tikrai paprastai atskirsite savo „dvynukus“.
Su 2024 m. ir 2025 m. gimimo šinšiliukais galite susipažinti Prienų rajone, netoliese Kauno. Tad, jei jaučiate, kad tai jūsų ilgai ieškoti draugai – nedelskite, susisiekite su mumis“, – rašo vienintelė egzotinių gyvūnų prieglauda Lietuvoje.
Norintys priglausti šinšiliukus, rašykite el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
šinšilosšinšilų auginimasegzotinis gyvūnas
