AugintinisSuteik namus

8 baltos „uodegytės“ trokšta tikrų namų: tikras energijos užtaisas garantuotas

2026 m. balandžio 23 d. 15:17
Lrytas.lt
Vienintelė Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglauda praneša – naujų namų ieško aštuonios baltos „uodegytės“, kurios jau seniai laukia savo šanso pradėti gyvenimą už prieglaudos ribų.
Daugiau nuotraukų (2)
Šios judrios ir smalsios mažylės gimė 2025 metų lapkričio 8 dieną. Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti kiek nedrąsios, realybė kitokia – smalsumas čia akivaizdžiai nugali baimę. Prie narvo dažniau pirmos prieina būtent jos pačios, tarsi tikrindamos, kas atėjo jų aplankyti.
Prieglaudos savanoriai pasakoja, kad šios augintinės – tikros energijos užtaisas: mėgsta laipioti, šokinėti, tyrinėti aplinką ir kišti nosį visur, kur tik įmanoma. Nors dar ne visos drąsiai lipa ant rankų, akivaizdu, kad joms tiesiog trūksta artimesnio ryšio su žmogumi ir kasdienio bendravimo.
Svarbi detalė būsimiems šeimininkams – šios mažylės nėra vienišės. Jos pripratusios gyventi kartu, todėl į naujus namus bus išleidžiamos bent po kelias. Tokia draugija joms būtina gerai savijautai ir natūraliam elgesiui.
Susiję straipsniai
„Jei namuose trūksta gyvybės, judesio ir smalsių nosyčių, kurios nori dalyvauti visur – šios mažylės gali būti būtent tai, ko ieškote“, – sako prieglaudos atstovai.
Susidomėjusieji kviečiami susisiekti el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
egzotinis gyvūnasgyvūnų prieglaudabeglobiai gyvūnai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.