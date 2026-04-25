Nuostabios papūgėlės privers pasijusti tikra Snieguole: nuobodu tikrai nebus

Šios gražuolės pradeda naują savo gyvenimo etapą. Nors tikslus jų amžius nėra žinomas, prieglaudos savanoriai tikina – papūgėlės yra gyvybingos, smalsios ir kupinos charakterio. Tiesa, kol kas jos dar baikščios, nėra pripratusios prie žmogaus rankų, tačiau, kaip rodo patirtis, kantrybė, ramybė ir nuoseklus prisijaukinimas gali padaryti stebuklus.
„Tai puiki galimybė žmogui tapti jų Snieguole – užmegzti ryšį nuo pat pradžių ir stebėti, kaip paukštelės pamažu atsiveria“, – sako prieglaudos atstovai.
Ieškantiems spalvingos, gyvos ir garsų kupinos kompanijos šios papūgėlės gali tapti tikru atradimu. Jos ne tik pažadins ankstyvais rytais, bet ir visą dieną neleis nuobodžiauti.
Vis dėlto būsimi šeimininkai raginami atsakingai įvertinti šių paukščių poreikius. Papūgėlėms būtinas kuo erdvesnis metalinis narvas, kuriame jos galėtų laisvai išskleisti sparnus, laipioti ir žaisti. Narve turi būti patogios laktelės, tinkamai įrengtos lesyklėlės ir girdyklos, apsaugotos nuo nešvarumų.
Svarbi ir tinkama aplinka – narvelis turėtų stovėti šviesioje vietoje, tačiau būti apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų ir triukšmo. Geriausia jį statyti prie sienos, kad paukštelės jaustųsi saugiau. Optimali laikymo temperatūra – apie 15–20 °C.
Ne mažiau svarbi ir kasdienė priežiūra: šviežias vanduo, reguliariai valomos lesyklėlės bei girdyklos. Jei narvo dugnas nepadengtas specialiu smėliu, būtina papildomai pasirūpinti smulkiu žvirgždu ar virškinimui skirtu smėliu.
Prieglauda tikisi rasti atsakingus žmones, kurie šiems paukšteliams suteiks saugius ir rūpestingus namus.
Susidomėjusieji kviečiami susisiekti el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
Daugiau informacijos apie paukščių priežiūrą rasite čia.
egzotinis gyvūnasgyvūnų prieglaudabanguotoji papūgėlė
Rodyti daugiau žymių