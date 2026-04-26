Triušytė Ugnė stebina išskirtiniu charakteriu: laukia ypatingo žmogaus

Gražuolei triušytei jau dveji metai – savo gimtadienį ji atšventė kovo 10-ąją. Ugnė yra kastruota, per visą laiką nesusidūrusi su sveikatos problemomis, tačiau svarbiausia jos savybė – nepriklausomas charakteris.
Vienintelėje Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglaudoje Ugnė gyvena jau pusantrų metų ir vis dar laukia savo žmogaus. Tiesa, ji nėra iš tų, kurios nuolat prašo dėmesio ar glostymų. Jai kur kas svarbiau ramybė, saugumas ir asmeninė erdvė.
Prieglaudos savanoriai atkreipia dėmesį, kad Ugnė nėra linkusi bendrauti su kitais triušiais – ji renkasi gyventi savu ritmu ir laikytis savų taisyklių. Net ir tvarkos samprata čia – savita: jos narve viskas vyksta taip, kaip nusprendžia ji pati.
Susiję straipsniai
„Tai ne kiekvienam skirtas gyvūnas, tačiau būtent toks charakteris gali tapti ypatingu ryšiu su tinkamu žmogumi“, – sako prieglaudos atstovai.
Ieškomas žmogus, kuris į Ugnes savitumus žvelgtų su supratimu ir šypsena. Galbūt būtent tokia triušytė yra tai, ko ieškote?
Jei jaučiate, kad galite suteikti Ugnei tinkamus namus, kviečiama susisiekti el. paštu: egzoticsos@gmail.com. Galbūt ji laukia būtent jūsų.
Rodyti daugiau žymių