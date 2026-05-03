Žmogaus nuskriausta triušytė užkariaus jūsų širdį: tiks ne bet kam

Ilgaausė gimė 2024 metų vasario 26 dieną ir, kaip ir dera jaunai triušytei, yra kupina energijos – smalsi, judri ir draugiška. Vis dėlto būsimi šeimininkai turėtų nusiteikti: prireiks kantrybės, kol mažylė visiškai prisijaukins. Prieglaudos savanoriai primena, kad tai – natūralu, ypač gyvūnui, kuris jau yra patyręs žmogaus abejingumą.
Tiesa, nors Tekila noriai bendrauja su žmogumi, su kitais triušiais ji nelinkusi sutarti. Dėl šios priežasties jai ieškomi namai, kuriuose ji būtų vienintelė augintinė ir galėtų mėgautis visu šeimininkų dėmesiu.
Kadangi triušytė dar jauna ir aktyvi, jai būtina erdvė judėti – lakstyti, šokinėti ir tyrinėti aplinką. Tačiau prieš išleidžiant ją iš narvo būtina pasirūpinti saugumu: paslėpti elektros laidus, pašalinti nuodingus augalus ir įsitikinti, kad aplinka yra visiškai saugi.
Susiję straipsniai
Prieglauda taip pat atkreipia dėmesį į dažną problemą – netinkamai įrengtus narvus. Nors socialiniuose tinkluose gausu gražių pavyzdžių, daugelis jų neatitinka net minimalių gyvūnų gerovės reikalavimų. Triušio narvas turėtų būti kuo erdvesnis – tokio aukščio, kad augintinė galėtų atsistoti ant užpakalinių kojų.
Narve būtina įrengti namelį slėpimuisi ar poilsiui, dubenėlį maistui, girdyklą su šviežiu vandeniu ir ėdžias su šienu. Taip pat svarbu tinkama vieta – narvas turėtų stovėti toliau nuo skersvėjų ir būti apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių, nes triušiai yra itin jautrūs karščiui ir gali lengvai perkaisti.
Vienintelės Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglaudos savanoriai viliasi, kad Tekilai pavyks rasti atsakingus šeimininkus, kurie suteiks jai ne tik namus, bet ir kantrybę bei rūpestį.
Jei jaučiate, kad galite suteikti Tekilai saugius ir mylinčius namus, kviečiama susisiekti el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
Daugiau informacijos apie triušių auginimą rasite čia: https://egzoticsos.lt/dekoratyviniai-triusiai/.
egzotinis gyvūnastriušisieško namų
Rodyti daugiau žymių