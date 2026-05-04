Plunksnuotas penketukas vienu sparno mostu užkariaus jūsų širdį: turi svarbų prašymą

Į prieglaudą jos atkeliavo būriu, o dabar penki patinėliai kantriai laukia naujų namų ir atsakingų šeimininkų. Nors tikslus jų amžius nėra žinomas, viena aišku – energijos ir apetito šiems paukšteliams tikrai netrūksta. Smalsumas taip pat liejasi per kraštus, tad naujuose namuose jie tikrai neleis nuobodžiauti.
Prieglaudos savanoriai atkreipia dėmesį, kad šiuo metu papūgėlių plunksnos dar atsigauna, tačiau su tinkama priežiūra, meile ir laiku jos neabejotinai sužibės visu savo grožiu. Banguotosios papūgėlės gali būti įvairių spalvų – žalios, geltonos, mėlynos ar baltos, dažnai pasižymi kelių atspalvių deriniais.
Svarbi detalė būsimiems šeimininkams – šie paukšteliai yra įpratę gyventi kartu. Draugija jiems itin reikalinga, todėl tikimasi, kad ir naujuose namuose jie galės likti būryje. Prioritetas bus teikiamas tiems, kurie galėtų priimti visus kartu arba bent jau užtikrinti jiems nuolatinę kompaniją.
Jei jūsų namuose trūksta spalvų, gyvybės ir čiauškėjimo, gali būti, kad būtent šie sparnuočiai laukia jūsų.
Visa, ką svarbu žinoti ir kaip pasiruošti auginti banguotasias papūgėles, rasite čia: egzoticsos.lt/pauksciai/.
Vienintelės Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglaudos savanoriai kviečia atsakingai įvertinti savo galimybes ir suteikti šiems paukšteliams saugius namus.
Susidomėjusieji kviečiami susisiekti el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
banguotoji papūgėlė egzotinis gyvūnas paukščiai
