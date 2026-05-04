AugintinisSuteik namus

Plunksnuotas penketukas vienu sparno mostu užkariaus jūsų širdį: turi svarbų prašymą

2026 m. gegužės 4 d. 09:04
Lrytas.lt
Namų ieško penki sparnuoti gražuoliai, kurie vienu sparnų mostu gali užkariauti ne vieną širdį. Vienintelėje Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglaudoje šiuo metu globojamos banguotosios papūgėlės į kasdienybę atnešė dar daugiau čiauškėjimo, judesio ir gyvybės.
Daugiau nuotraukų (2)
Į prieglaudą jos atkeliavo būriu, o dabar penki patinėliai kantriai laukia naujų namų ir atsakingų šeimininkų. Nors tikslus jų amžius nėra žinomas, viena aišku – energijos ir apetito šiems paukšteliams tikrai netrūksta. Smalsumas taip pat liejasi per kraštus, tad naujuose namuose jie tikrai neleis nuobodžiauti.
Prieglaudos savanoriai atkreipia dėmesį, kad šiuo metu papūgėlių plunksnos dar atsigauna, tačiau su tinkama priežiūra, meile ir laiku jos neabejotinai sužibės visu savo grožiu. Banguotosios papūgėlės gali būti įvairių spalvų – žalios, geltonos, mėlynos ar baltos, dažnai pasižymi kelių atspalvių deriniais.
Svarbi detalė būsimiems šeimininkams – šie paukšteliai yra įpratę gyventi kartu. Draugija jiems itin reikalinga, todėl tikimasi, kad ir naujuose namuose jie galės likti būryje. Prioritetas bus teikiamas tiems, kurie galėtų priimti visus kartu arba bent jau užtikrinti jiems nuolatinę kompaniją.
Susiję straipsniai
Triušytė Ugnė stebina išskirtiniu charakteriu: laukia ypatingo žmogaus

Triušytė Ugnė stebina išskirtiniu charakteriu: laukia ypatingo žmogaus

Smalsus ir vikrus Ryžius laukia ypatingo žmogaus: maistą ima iš rankų

Smalsus ir vikrus Ryžius laukia ypatingo žmogaus: maistą ima iš rankų

Žmogaus nuskriausta triušytė užkariaus jūsų širdį: tiks ne bet kam

Žmogaus nuskriausta triušytė užkariaus jūsų širdį: tiks ne bet kam

Jei jūsų namuose trūksta spalvų, gyvybės ir čiauškėjimo, gali būti, kad būtent šie sparnuočiai laukia jūsų.
Visa, ką svarbu žinoti ir kaip pasiruošti auginti banguotasias papūgėles, rasite čia: egzoticsos.lt/pauksciai/.
Vienintelės Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglaudos savanoriai kviečia atsakingai įvertinti savo galimybes ir suteikti šiems paukšteliams saugius namus.
Susidomėjusieji kviečiami susisiekti el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
banguotoji papūgėlėegzotinis gyvūnaspaukščiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.