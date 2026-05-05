Balta gražuolė pačiame jėgų žydėjime ieško namų: mėgsta maitintis iš rankų

Į prieglaudą šinšiliukė atkeliavo kartu su keliais patinėliais, todėl kurį laiką buvo laikoma karantine. Po stebėjimo laikotarpio paaiškėjo, kad ji nėra nėščia ir yra visiškai pasiruošusi naujam gyvenimo etapui – atsakingų šeimininkų paieškai.
Balta šinšila šiemet mini šeštuosius gyvenimo metus. Nors daliai žmonių toks amžius gali pasirodyti solidus, specialistai ramina – tai anaiptol nėra senatvė. Šinšilos vidutiniškai gyvena 15–20 metų, todėl ši patelė yra pačiame jėgų žydėjime.
Gyvūnas pasižymi švelniu, tačiau atsargiu būdu – pati prie žmogaus kol kas neprieina, todėl būsimiems šeimininkams prireiks kantrybės ir nuoseklaus darbo, kol bus užmegztas pasitikėjimas. Vis dėlto šinšiliukė mielai ima maistą iš rankų, tad būtent per tai, tikėtina, ir gali atsiverti pirmasis ryšys.
Svarbi sąlyga naujiems namams – šinšila turėtų gyventi su gentaine (kita patele) arba kastruotu patinėliu. Gamtoje šie gyvūnai gyvena grupėmis, todėl vienatvė jiems nėra tinkama aplinka.
Prieglaudos specialistai primena, kad šinšilos yra itin jautrios – jas lengvai išgąsdina triukšmas, staigūs judesiai ar nepažįstami žmonės. Todėl naujoje aplinkoje būtina skirti laiko adaptacijai, leisti gyvūnui apsiprasti ir tik tuomet pamažu pradėti jį jaukinti.
Taip pat pabrėžiama, kad šinšilos yra aktyvios naktį ir reikalauja ramios, stabilios aplinkos, kurioje jaustųsi saugiai.
Prieglauda ragina atsakingai įvertinti galimybes ir suteikti šiai šinšilai tinkamus, mylinčius namus.
Daugiau informacijos apie šinšilų laikymo sąlygas: egzoticsos.lt/sinsilos/.
Susidomėjusieji kviečiami susisiekti el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
