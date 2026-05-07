Mieliausia pora Lietuvoje? Nuo gimimo neatskiriami Pepė ir Miegutis meldžia namų

Ši triušių porelė yra itin prisirišusi vienas prie kito, todėl jų išskirti negalima. Kartu jie į namus atneša dar daugiau gyvybės ir džiaugsmo – keturios judrios ausytės tikrai neleis nuobodžiauti. Abu triušiai yra draugiški, tačiau, kaip ir daugeliui gyvūnų, jiems prireiks laiko apsiprasti naujoje aplinkoje. Kai tik pasijus saugūs, atsiskleis jų žaismingas ir švelnus būdas.
Pepė gimė 2025 metų rugsėjį ir yra šiek tiek vyresnė už savo draugą Miegutį, kuris gimė 2025 metų lapkritį. Miegutis į prieglaudą atkeliavo jau kastruotas. Abu triušeliai puikiai įpratę prie tvarkos – savo reikalus atlieka į tam skirtą dėžutę.
Prieglaudos specialistai primena, kad triušiams būtina erdvė ir laisvė – kasdien jiems rekomenduojama skirti bent tris valandas aktyviam judėjimui už narvo ribų. Tai svarbi jų fizinės ir emocinės gerovės dalis.
Triušių gyvenimo trukmė siekia apie 8–10 metų. Jie dažniausiai būna aktyvūs anksti ryte ir vakare, o miego metu netgi gali miegoti atsimerkę – taip instinktyviai saugodamiesi nuo galimų pavojų.
Mityba taip pat itin svarbi. Pagrindą turėtų sudaryti šienas (apie 80 proc. raciono), papildomai – granuliuotas pašaras (apie 10 proc.), bei šviežios daržovės ir vaisiai (apie 10 proc.). Suaugęs triušis per dieną gali suėsti apie 0,4–1 kg šieno. Taip pat svarbios lapuočių medžių šakos – obels, karklo, aviečių ar beržo – kurios padeda natūraliai nudilinti dantis. Saikingai galima duoti ir morkų, petražolių, krapų, salierų ar vaisių, tokių kaip bananas, avietės ar moliūgas.
Vienintelės Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglaudos savanoriai pabrėžia, kad kiekvienas gyvūnas čia laukia ne tik namų, bet ir atsakingo žmogaus, kuris suprastų jo poreikius.
Jei ieškote ne tik augintinių, bet ir tikrų draugų – Pepė ir Miegutis laukia jūsų. Suteikite jiems saugius namus, o jie atsidėkos meile, jaukumu ir kasdienėmis linksmomis akimirkomis.
Susidomėjusieji kviečiami susisiekti el. paštu: egzoticsos@gmail.com.
