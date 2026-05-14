Vos 2 mėn. žiurkėniukė išgyveno tikrą siaubą: po kovų narvo – namų paieškos

Prieglaudos globotinė, darbuotojų meiliai vadinama tiesiog Džiungariuke, į žmonių rankas pateko po skaudžių patirčių. Mažylė buvo laikoma kartu su kitais žiurkėnais, nors specialistai primena, kad šiems gyvūnams toks gyvenimo būdas dažnai tampa rimtų konfliktų priežastimi.
Pasak prieglaudos atstovų, po tarpusavio kovų žiurkėniukė liko stipriai sužeista. Žaizdų gydymas truko ne vieną dieną, tačiau dabar ji jau visiškai pasveikusi ir pamažu atgauna pasitikėjimą aplinka.
„Ji – tikra kovotoja. Nepaisant visko, ką teko išgyventi, mažylė išliko smalsi ir aktyvi“, – pasakoja globėjai.
Susiję straipsniai
Šiuo metu prieglauda jai ieško ne bet kokių, o, kaip patys vadina, „super-namų“. Būsimi šeimininkai turėtų būti pasiruošę suteikti žiurkėniukei erdvią gyvenamąją vietą – ne mažesnį nei 80 centimetrų ilgio akvariumą arba gilų narvą, kuriame ji galėtų laisvai kastis, bėgioti ir kurti slėptuves.
Gyvūnų specialistai taip pat pabrėžia, kad Džiungarijos žiurkėnai turi būti auginami po vieną. Anot jų, vienatvė šiuo atveju nėra liūdesio ženklas, o būtina saugumo sąlyga.
„Po to, ką jai teko patirti, ieškome namų, kuriuose nebus kitų žiurkėnų – tik ramybė, saugumas ir žmogaus dėmesys“, – teigia prieglaudos atstovai.
Mažoji globotinė šiuo metu gyvena Prienų rajone, netoli Kauno esančioje prieglaudėlėje. Susidomėję gyvūnų mylėtojai kviečiami kreiptis elektroniniu paštu: egzoticsos@gmail.com.
Taip pat kviečiame susipažinti su kita itin aktualia žiurkėnų auginimo informacija čia.
žiurkėnasegzotinis gyvūnasgyvūnų prieglauda
Rodyti daugiau žymių