Vos pastebimos, bet nepaprastai aktyvios: šios pelytės jūsų širdį užkariaus pamažu

Prieglaudos atstovai pasakoja, kad smiltpelytės dar kiek nedrąsios, todėl žmogaus rankų ir naujos aplinkos kol kas prisibijo. Vis dėlto jų smalsumas, anot globėjų, greitai nugali baimę.
„Joms reikia laiko, švelnumo ir ramaus žmogaus šalia. Tuomet mažylės po truputį atsiskleidžia ir pradeda pasitikėti“, – teigia prieglaudos savanoriai.
Smiltpelės laikomos itin socialiais ir aktyviais gyvūnais. Skirtingai nei dalis kitų graužikų, jos nemažą dienos dalį būna budrios, todėl aktyviai domisi aplinka, žaidžia, rausiasi kraike ir stebina energija.
Prieglauda primena, kad tai nėra trumpalaikis augintinis – tinkamai prižiūrimos smiltpelės gali gyventi net iki penkerių metų, todėl būsimi šeimininkai turėtų atsakingai įvertinti ilgalaikį įsipareigojimą.
Gyvūnų mylėtojai, jaučiantys, kad jų namuose trūksta būtent tokio mažo stebuklo, kviečiami atvykti susipažinti su smiltpelėmis į Prienų rajone esančią prieglaudėlę.
Daugiau informacijos galima gauti telefonu 060436652 arba elektroniniu paštu: egzoticsos@gmail.com.
