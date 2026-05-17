Nuo pirmos dienos neišskiriami vėžliukai – tobula pora tiems, kurie ieško ramybės

Prieglaudos atstovai pasakoja, kad abu vėžliukai nuo pat pirmųjų gyvenimo dienų buvo laikomi kartu. Dar visai maži, telpantys į delną, jie atkeliavo iš gyvūnų parduotuvės ir per dvejus metus tapo visiškai neišskiriami.
„Nors jie skirtingi, visą gyvenimą praleido kartu. Tai du tikri bičiuliai, kurie vienas be kito jau nebeįsivaizduoja savo kasdienybės“, – sako gyvūnų globėjai.
Anot jų, vėžliukai puikiai tiktų žmonėms, ieškantiems ramesnių augintinių, tačiau norintiems daugiau nei tiesiog akvariume plaukiojančių žuvelių. Stebėti jų kasdienius ritualus – kaitinimąsi po lempa, plaukiojimą ar aplinkos tyrinėjimą – esą tampa savotiška meditacija.
Prieglauda pabrėžia, kad būsimi šeimininkai turėtų būti pasirengę užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas: erdvų akvariumą, švarų vandenį bei UVB lempą, kuri vėžliukams būtina sveikam gyvenimui.
Kadangi abu gyvūnai dar jauni, jų laukia ilgi gyvenimo metai, todėl nauji namai turėtų būti atsakingas ir ilgalaikis sprendimas.
Šiuo metu vėžliukai gyvena Prienų rajone, netoli Kauno esančioje egzotinių gyvūnų prieglaudėlėje.
Norintys su jais susipažinti kviečiami skambinti telefonu 060436652 arba rašyti elektroniniu paštu: egzoticsos@gmail.com.
vėžliukaiegzotinis gyvūnasaugintiniai
