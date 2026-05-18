Antrą kartą į prieglaudą patekusi vienaakė šinšiliukė – daug iškentėjo, bet vis dar myli žmones

Prieglaudos atstovai pasakoja, kad Šira turi tik vieną akytę – kitos neteko dar prieš patekdama į prieglaudą. Vis dėlto, anot globėjų, ši netektis jai netrukdo gyventi aktyviai ir smalsiai domėtis aplinka.
Siekiant užtikrinti ramesnį gyvenimą, šinšiliukė buvo sterilizuota, tačiau didžiausias iššūkis išliko jos santykis su kitais gyvūnais. Gyvendama kartu su kita šinšila Šira, pasak prieglaudos, taip ir nesijautė saugi.
„Kitų gentainių draugija jai kelia didžiulį stresą. Dėl to ji gali ginti savo teritoriją, kandžiotis ar net pulti“, – teigia globėjai.
Būtent todėl šinšiliukei ieškomi namai, kuriuose ji būtų vienintelė augintinė ir galėtų gyventi be nuolatinės įtampos.
Prieglauda pabrėžia, kad Širai reikalingas kantrus ir supratingas žmogus, pasirengęs priimti gyvūną su išskirtine istorija bei savitu charakteriu.
„Ji ypatinga ne tik dėl savo išvaizdos, bet ir dėl to, kiek daug teko išgyventi“, – sako gyvūnų globėjai.
Norintys suteikti Širai naujus namus kviečiami susisiekti elektroniniu paštu: egzoticsos@gmail.com.
šinšilos augintiniai egzotinis gyvūnas
