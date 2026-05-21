Vos 5 mėn. triušiukas ateityje taps namų karaliumi: panorėjęs virsta tikru sekliu

2026 m. gegužės 21 d. 08:44
Vienintelė Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglauda pristato ypatingą globotinį – Tinkį, būsimą milžiną su dar didesne širdimi.
Tinkis – vienas iš trijų brolių, kuriam šiuo metu penki mėnesiai. Nors dabar jis dar mažas ir pūkuotas smalsuolis, ateityje taps tikru namų karaliumi – šis mėsinių triušių veislės augintinis užaugęs gali sverti 6 kilogramus ar net daugiau.
Tačiau Tinkis išsiskiria ne tik dydžiu. Pasak prieglaudos, jis turi ryškią asmenybę ir puikiai žino, kaip gauti tai, ko nori. Pamatęs skanėstą, tampa ištikimu sekliu, o panorėjęs dėmesio visuomet randa būdą jį išsireikalauti.
Ilgaausis yra tvarkingas, moka naudotis tualeto dėžute ir jau yra kastruotas, todėl į naujus namus keliautų be papildomų rūpesčių. Prieglauda pabrėžia, kad Tinkiui ieškoma ne gyvenimo narve, o tikrų namų, kuriuose jis galėtų laisvai judėti ir tapti visaverčiu šeimos nariu.
„Jei jūsų namuose ir širdyje atsirastų vietos šiam būsimam meškinui, kviečiame susisiekti telefonu 060436652. Tinkis laukia prieglaudėlėje Prienų rajone, netoli Kauno“, – skelbia prieglauda.
Norintys suteikti Tinkiui naujus namus kviečiami susisiekti elektroniniu paštu: egzoticsos@gmail.com.
