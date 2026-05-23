Geresnių „sekimo kamerų“ nerasite: 7 baltos smalsuolės ieško mylinčių namų

Mažylės gimė 2025 metų lapkričio 8 dieną ir, pasak prieglaudos savanorių, išsiskiria ne tik sniego baltumo kailiuku, bet ir itin smalsiu charakteriu. Vos žmogui priėjus prie narvo, mažos nosytės jau smalsiai kyšo pro groteles laukdamos dėmesio, skanėstų ir bendravimo.
Nors iš pradžių žiurkytės kiek drovios ir ant rankų lipa atsargiai, jos labai greitai susidomi kiekvienu garsu ar judesiu. Savanoriai juokauja, kad geresnių „sekimo kamerų“ tikriausiai sunku būtų rasti. Narve mažylės nuolat laipioja, žaidžia, tyrinėja aplinką ir kuria savo išdaigas.
Prieglauda neabejoja, kad kantrūs ir meilės nestokojantys žmonės greitai pelnytų jų pasitikėjimą. Vis dėlto pabrėžiama, kad žiurkytės yra itin prisirišusios viena prie kitos, todėl į naujus namus bus išleidžiamos bent po kelias.
„Jos augo kartu, todėl norime, kad ir toliau turėtų savo mažą baltų nosyčių komandą – kartu miegotų, žaistų ir krėstų išdaigas“, – teigia prieglauda.
Savanoriai viliasi, kad netrukus visos septynios smalsuolės ras mylinčius namus, kuriuose netrūks dėmesio, žaidimų ir šilumos.
Būsimiems šeimininkams būtina pasiskaityti apie žiurkių auginimą, kadangi joms, kaip ir kiekvienam gyvūnui, svarbi visapusiška ir teisinga priežiūra ilgalaikiam gyvenimui. Daugiau informacijos rasite čia: Egzoticsos | Pagalba egzotiniams gyvūnams | Gyvūnų prieglauda.
Susidomėjote? Paskambinkite tel. 060436652 arba susisiekti elektroniniu paštu: egzoticsos@gmail.com.
