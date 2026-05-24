Mįslingi posūkiai draugišką triušelį iš Šiaulių paliko be namų: dabar jis laukia žmonių, kurie neišduos

Ilgaausis į prieglaudą atkeliavo iš Šiaulių. Iš pradžių apie triušiuką buvo žinoma nedaug – į prieglaudą kreipėsi žmogus, teigęs, kad padovanojo augintinį merginai, tačiau ši vos uždariusi buto duris jį užblokavo. Tuo metu savanoriai dar nežinojo, kad Spykis laikinuose namuose glaudžiasi jau ne kelias dienas, o beveik savaitę.
Situacija paaiškėjo tuomet, kai prieglauda socialiniuose tinkluose paskelbė apie naują gyventoją. Paaiškėjo, kad buvęs šeimininkas pats nuvežė triušiuką į naujus namus, o naujoji „šeimininkė“ vos po pusvalandžio kreipėsi į prieglaudą prašydama pagalbos. Ji tikino gyvūną išgelbėjusi iš prastų sąlygų ir aiškino negalinti jo pasilikti. Vis dėlto vėliau paaiškėjo, kad moteris žinojo visas augintinio detales – jo amžių, lytį, turėjo skiepų pasą bei kartu perduotus daiktus.
„Kas, kaip ir kodėl įvyko – iki galo nesuprantame ir mes. Tačiau svarbiausia dabar pasirūpinti, kad Spykis turėtų saugų, sotų ir ramų gyvenimą“, – teigia prieglaudos savanoriai.
Pasak jų, Spykis yra draugiškas, mėgsta žmonių dėmesį, nebijo kitų gyvūnų, noriai bendrauja ir leidžiasi glostomas. Vis dėlto naujuose namuose jam prireiks laiko apsiprasti ir iš naujo išmokti pasitikėti žmogumi.
Gražuolis pilkas triušis gimė 2020 metų kovo 23 dieną. Jis yra kastruotas ir skiepytas, tačiau dėl nudilusių galinių dantų būsimam šeimininkui teks daugiau dėmesio skirti jo mitybai. Prieglauda tikisi, kad Spykis netrukus ras mylinčius ir atsakingus namus, kuriuose daugiau niekada nebus paliktas.
Svarbu atminti, kad dekoratyviniai triušiai nėra ramus namų papuošalas, tai socialus, linkęs daug judėti ir žaisti, smalsus gyvūnas. O jų mitybos bei veterinariniai poreikiai neretai yra užmirštami mažiau atsakingų šeimininkų. Tad prieš priimant mažą pūkuotą draugą į namus būtina paskaityti apie tinkamą jų priežiūrą, tai galite padaryti čia – Egzoticsos | Pagalba egzotiniams gyvūnams | Gyvūnų prieglauda.
Susidomėjote? Paskambinkite tel. 060436652 arba susisiekti elektroniniu paštu: egzoticsos@gmail.com.
