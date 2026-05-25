7 mėn. draugiška jūrų kiaulytė jau patyrė ne vieną išbandymą: ieško ne tik žmogaus, bet ir draugo

Mažylis vos spėjo apsiprasti naujuose namuose, kai jam ir vėl teko ieškoti kitos vietos gyventi. Dabar prieglauda viliasi rasti tokius namus, kuriuose Depo galėtų saugiai ir laimingai praleisti visą savo gyvenimą. Įprastai jūrų kiaulytės gyvena apie 6–8 metus.
Pasak savanorių, Depo yra energingas, smalsus ir žaismingas, nors žmonėmis dar pasitiki atsargiai. Jam vis dar nauja, kad ištiesta ranka gali reikšti ne grėsmę, o skanėstą ar paglostymą. Vis dėlto prieglauda neabejoja – kantrus ir rūpestingas žmogus greitai pelnytų šio mažylio pasitikėjimą.
Tačiau Depo ieško ne tik žmogaus, bet ir draugo. Jūrų kiaulytės yra itin socialūs gyvūnai, todėl gyventi po vieną joms netinka. Dėl šios priežasties būsimi šeimininkai turėtų pasirūpinti, kad Depo turėtų gentainį arba sterilizuotą draugę.
Prieglauda taip pat primena, kad prieš priimant jūrų kiaulytę į namus svarbu tinkamai pasiruošti. Vienai jūrų kiaulytei rekomenduojamas bent metro ilgio narvas, o dviem – dar erdvesnė gyvenamoji vieta. Taip pat itin svarbi tinkama mityba – šienas turi būti prieinamas visą parą, o racione netrūkti daržovių, žalumynų ir vitamino C.
„Jei jaučiate, kad galite tapti žmogumi, kuris Depo parodys, jog pasaulis gali būti švelnus ir saugus, susisiekite telefonu 060436652 arba el. paštu egzoticsos@gmail.com“, – kviečia prieglaudos savanoriai.
Su Depo taip pat galima susipažinti gyvai – jis laukia prieglaudėlėje Prienų rajone, netoli Kauno.
Daugiau informacijos apie jūrų kiaulyčių auginimą rasite čia - https://egzoticsos.lt/juru-kiaulytes/.
