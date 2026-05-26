AugintinisSuteik namus

Rasto katinėlio būklė sukrėtė net visko mačiusius: „Ašarų pakalnė“

2026 m. gegužės 26 d. 15:23
VšĮ „Naminukai“
Gyvūnų globos organizacija VšĮ „Naminukai“ dalijasi itin skaudžia istorija apie rastą sunkiai išsekusį katinėlį. Pasak savanorių, tokios būklės gyvūnas sukrėtė net daug mačiusius gelbėtojus.
Daugiau nuotraukų (8)
„Seniai beverkėme žiūrėdami į siunčiamas katinėlių nuotraukas, bet šįkart tiesiog pratrūkome – prieš akis nualintas naminis gyvūnas... Buvęs namų grožis ir puošmena“, – rašo VšĮ „Naminukai“.
Anot organizacijos, katinėlis rastas itin prastos būklės – nusibadavęs, apiplyšęs, išsekęs, nusėtas erkėmis. Gyvūnas buvo neženklintas, nekastruotas, stipriai anemiškas, turėjo uždegimų, o jo kailis buvo virtęs skausmingu veltiniu.
Savanoriai pasakoja, kad katinėlio akyje nustatyta opa, dantys – tragiškai apleisti, taip pat diagnozuotas FiV virusas.
Susiję straipsniai
Vos 5 mėn. triušiukas ateityje taps namų karaliumi: panorėjęs virsta tikru sekliu

Vos 5 mėn. triušiukas ateityje taps namų karaliumi: panorėjęs virsta tikru sekliu

Geresnių „sekimo kamerų“ nerasite: 7 baltos smalsuolės ieško mylinčių namų

Geresnių „sekimo kamerų“ nerasite: 7 baltos smalsuolės ieško mylinčių namų

Mįslingi posūkiai draugišką triušelį iš Šiaulių paliko be namų: dabar jis laukia žmonių, kurie neišduos

Mįslingi posūkiai draugišką triušelį iš Šiaulių paliko be namų: dabar jis laukia žmonių, kurie neišduos

„Kaip reikia nemylėti gyvūno, stebėti jį nuo tolo ir nepadėti? O gal buvusius šeimininkus jau džiugina naujas augintinis? Tikėkimės, jo laukia geresnis likimas“, – svarsto gyvūnų gelbėtojai.
VšĮ „Naminukai“ teigia, kad bene vienintelė šios istorijos sėkmė – iš namų išvarytas katinėlis gavo galimybę surasti kitus, geresnius žmones.
„Visa kita – tiesiog ašarų pakalnė“, – neslepia savanoriai.
Katinėlis, kuriam suteiktas Viliaus vardas, šiuo metu gydomas veterinarijos klinikos stacionare. Organizacija prašo žmonių pagalbos prisidedant prie jo gydymo ir priežiūros.
Norintys prisidėti gali aukoti:
VšĮ „Naminukai“ A/S: LT55 7300 0101 3031 2940 („Swedbank“) Mokėjimo paskirtis: „Vili, gyvenk!“
Taip pat organizaciją galima paremti per „PayPal“: PayPal.Me/naminukai
Nuolatinę paramą skirti galima ir „Contribee“ platformoje: https://contribee.com/lt/vsi-naminukai.
„Labai ačiū visiems, kurie mums padeda ir palaiko“, – dėkoja gyvūnų gelbėtojai.
Naminukaigyvūnų prieglaudaParama
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.