Rasto katinėlio būklė sukrėtė net visko mačiusius: „Ašarų pakalnė“

„Seniai beverkėme žiūrėdami į siunčiamas katinėlių nuotraukas, bet šįkart tiesiog pratrūkome – prieš akis nualintas naminis gyvūnas... Buvęs namų grožis ir puošmena“, – rašo VšĮ „Naminukai“.
Anot organizacijos, katinėlis rastas itin prastos būklės – nusibadavęs, apiplyšęs, išsekęs, nusėtas erkėmis. Gyvūnas buvo neženklintas, nekastruotas, stipriai anemiškas, turėjo uždegimų, o jo kailis buvo virtęs skausmingu veltiniu.
Savanoriai pasakoja, kad katinėlio akyje nustatyta opa, dantys – tragiškai apleisti, taip pat diagnozuotas FiV virusas.
„Kaip reikia nemylėti gyvūno, stebėti jį nuo tolo ir nepadėti? O gal buvusius šeimininkus jau džiugina naujas augintinis? Tikėkimės, jo laukia geresnis likimas“, – svarsto gyvūnų gelbėtojai.
VšĮ „Naminukai“ teigia, kad bene vienintelė šios istorijos sėkmė – iš namų išvarytas katinėlis gavo galimybę surasti kitus, geresnius žmones.
„Visa kita – tiesiog ašarų pakalnė“, – neslepia savanoriai.
Katinėlis, kuriam suteiktas Viliaus vardas, šiuo metu gydomas veterinarijos klinikos stacionare. Organizacija prašo žmonių pagalbos prisidedant prie jo gydymo ir priežiūros.
Norintys prisidėti gali aukoti:
VšĮ „Naminukai“ A/S: LT55 7300 0101 3031 2940 („Swedbank“) Mokėjimo paskirtis: „Vili, gyvenk!“
Taip pat organizaciją galima paremti per „PayPal“: PayPal.Me/naminukai
Nuolatinę paramą skirti galima ir „Contribee“ platformoje: https://contribee.com/lt/vsi-naminukai.
„Labai ačiū visiems, kurie mums padeda ir palaiko“, – dėkoja gyvūnų gelbėtojai.
