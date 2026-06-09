Vyko pasiimti globotinio, o grįžo su dar aštuoniomis gyvybėmis: mažyliai ieško namų

Vienas jų – kada prieglaudoje atsiras tam tikros spalvos ar veislės gyvūnas. Pasak prieglaudos darbuotojų, į tokį klausimą atsakyti beveik neįmanoma, nes niekas nežino, koks gyvūnas pagalbos gali prireikti po valandos ar net po kelių minučių.
„Visada tikimės, kad gyvūnų apskritai nesulauksime, nes jie bus mylimi ir saugūs atsakingų šeimininkų namuose. Deja, realybė yra kitokia“, – pasakoja prieglaudos atstovai.
Jų teigimu, dažnai tenka skubiai vykti į įvairius Lietuvos miestus gelbėti gyvūnų. Kartais kelionės prasideda net vėlai vakare. Prieš vykstant pagalbos, pirmiausia stengiamasi išsiaiškinti gyvūno būklę – ar jis valgo, ar juda, ar nėra akivaizdžių sveikatos sutrikimų. Nuo to priklauso, ar pirmiausia bus vykstama į veterinarijos kliniką, ar į prieglaudą.
Susiję straipsniai
Viena įsimintiniausių istorijų nutiko tuomet, kai savanoriai vyko pasiimti savo globotinių po veterinarinių procedūrų. Tačiau į prieglaudą jie grįžo ne tik su jais.
„Iš klinikos išvykome su savo gyvūnais, bet kartu parsivežėme ir dar aštuonias mažas širdeles – visą Sirijos žiurkėnų šeimą: mamą, tėtį ir šešis mažylius“, – prisimena prieglaudos atstovai.
Nors prieglaudoje Sirijos žiurkėnų netrūksta, savanoriai tikina kiekvieną jų atpažįstantys pagal išvaizdą ir charakterį. Anot jų, šie gyvūnai yra ne tik mieli, bet ir labai aktyvūs.
„Sirijos žiurkėnai, nors ir maži, reikalauja daug priežiūros, kantrybės ir meilės. Jie yra tikri išdaigininkai bei akrobatai, todėl nuobodžiauti su jais netenka“, – pasakoja gyvūnų globėjai.
Tiesa, būsimiems augintojams primenama, kad žiurkėnai yra vienišiai. Jiems nereikia kompaniono tame pačiame narve – priešingai, gyvenimas kartu gali sukelti stresą, konfliktus ir net baigtis gyvūnų žūtimi.
Prieglauda taip pat atkreipia dėmesį į dažnai daromas klaidas. Pasak specialistų, prekybos vietose vis dar galima pamatyti netinkamų žiurkėnams narvų ar ratelių su grotelėmis, į kurias gali įstrigti gyvūnų letenėlės ir sukelti traumas.
Todėl žmonės, svarstantys auginti žiurkėną, raginami iš anksto pasidomėti tinkamomis laikymo sąlygomis, kad augintinis galėtų gyventi visavertį ir sveiką gyvenimą.
„Jeigu supratote, kad norite ir galite auginti mažą išdaigininką, susisiekite su mumis. Jūsų naujasis draugas laukia Prienų rajone“, – skelbia vienintelė Lietuvoje egzotinių gyvūnų prieglauda.
Visą reikiamą informaciją apie žiurkėnų laikymo sąlygas galite rasti čia – https://egzoticsos.lt/ziurkenai.
žiurkėnasegzotinis gyvūnasGraužikas
Rodyti daugiau žymių