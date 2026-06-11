Po šeimininko mirties katę pasmerkė blogiausiam: per žingsnį nuo mirties atsidūrusi katė prašo tik vieno

„Rožinėje pėdutėje“ ypatingas dėmesys skiriamas gyvūnų gerovei ir emocinei būsenai. Katės turi erdvės ne tik žaisti ir tyrinėti aplinką, bet ir ramiai pabūti vienos, kai to nori. Jos gauna kokybišką maistą, veterinarinę priežiūrą ir kasdienį savanorių dėmesį. Vienas jaukiausių organizacijos kampelių – vadinamasis „Cotelis“ (angl. hotel + cat) – specialiai įrengtas kambarys, kuriame katės gali jaustis kuo artimiau namų aplinkai.
Todėl „Rožinė pėdutė“ kalba ne apie gyvūnų gelbėjimą iš prieglaudos, o apie jų kelionę į tinkamiausius namus. Čia gyvenančios katės jau yra saugios, mylimos ir prižiūrėtos. Joms netrūksta rūpesčio ar šilumos. Trūksta tik vieno – savo žmogaus.
Būtent savo žmogaus laukia Kysa – prieglaudos senjorė, kuriai ieškomas antras šansas gyventi mylimuose namuose.
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Daugiau nei dešimt metų ji turėjo savo žmogų, savo namus ir pažįstamą kasdienybę. Tačiau netekusi šeimininko neteko ir visko, kas buvo jos pasaulis. Po žmogaus mirties buvo parduotas butas, o Kysa liko be namų ir be ateities. Žmonės, kuriems ji atiteko, susidūrė su sunkumais – kituose namuose gyvenę gyvūnai jos nepriėmė. Galiausiai buvo nuspręsta katę atvežti migdymui.
Tai galėjo būti jos istorijos pabaiga.
Tačiau Kysą sutiko žmonės, kurie nusprendė, kad ji nusipelno daugiau.
Kauno gyvūnų ligoninės veterinarijos gydytojai, sujaudinti jos likimo, savo lėšomis atliko visus reikalingus tyrimus ir procedūras. Jie pasirūpino jos sveikata ir perdavė ją „Rožinės pėdutės“ globai, kad ši katė gautų galimybę pradėti naują gyvenimo etapą.
Šiandien Kysa yra visiškai pasirengusi keliauti į naujus namus. Ji gimusi 2011 m. birželio 24 d., kastruota, paskiepyta, nukirminta, sučipuota. FIV ir FELV testai neigiami, kraujo tyrimai geri, patikrinta širdis ir vidaus organai, sutvarkyti dantukai. Sveikata pasirūpinta nuo A iki Z.
Šiandien Kysa yra nedrąsi. Ji dar mokosi pasitikėti aplinka ir suprasti, kad pasaulis gali būti saugus. Kad po netekties gali ateiti ir nauja pradžia. „Rožinės pėdutės“ savanoriai kasdien mato, kaip dažnai visuomenėje nuvertinami vyresnio amžiaus gyvūnai. Daugelis ieško mažų kačiukų, tačiau būtent senjorai dažnai tampa pačiais dėkingiausiais augintiniais. Jie nebereikalauja nuolatinio dėmesio, jiems nereikia nuotykių. Jiems reikia žmogaus šalia.
Tokio žmogaus šiandien laukia ir Kysa.
Jos istorija taip pat primena, kodėl svarbu keisti požiūrį į gyvūnų globą ir prieglaudas. Už kiekvieno prieglaudos narvelio slypi ne „dar viena katė“, o visas gyvenimas, prisiminimai, netektys ir viltis. Būtent todėl „Rožinė pėdutė“ neapsiriboja vien gyvūnų priežiūra – organizacija buria bendruomenę, kviečia žmones susitikti renginiuose, šviečia apie atsakingą gyvūnų laikymą ir siekia parodyti, kad priglaustas gyvūnas nėra mažiau vertas meilės nei įsigytas.
Kysa šiandien yra vienas iš tų gyvūnų, kuriems reikia ne gailesčio, o galimybės. Galimybės vėl turėti namus. Galimybės vėl turėti savo žmogų. Galimybės paskutinius gyvenimo metus praleisti ne prieglaudoje, o ant sofos šalia mylinčios šeimos.
Jeigu negalite priglausti Kysos, pasidalinkite jos istorija. O jei jau seniai svarstote apie augintinį, galbūt verta atverti širdį būtent tai katei, kurios gyvenimas buvo apsivertęs aukštyn kojomis, tačiau kuri vis dar neprarado vilties.
Kysa laukia Kaune. O „Rožinė pėdutė“ tiki, kad kiekviena istorija verta laimingos pabaigos.
Informacija apie Kysą: https://www.facebook.com/watch/?v=1613874113031759.
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