Po vyro skambučio – didelio masto gelbėjimo operacija: 18 triušiukų buvo išsekę ir siaubingai išsigandę

Prieglaudos atstovų teigimu, balandžio pabaigoje į juos kreipėsi vyras, grįžęs iš užsienio aplankyti savo senyvo amžiaus mamos. Apsilankymo metu jis aptiko netikėtą vaizdą – moters bute gyveno daugybė nekontroliuojamai besidauginusių triušių.
Iš pradžių gauta informacija savanoriams pasirodė sunkiai įtikima, tačiau nuvykę į vietą jie savo akimis išvydo situacijos mastą.
Pirmojo apsilankymo metu iš buto buvo paimta 13 įvairaus amžiaus triušių ir šeši vos kelių dienų naujagimiai. Gyvūnai nedelsiant išvežti į prieglaudą, tačiau tuo gelbėjimo darbai nesibaigė.
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Netrukus buvo pranešta apie dar du rastus triušius, o kiek vėliau – dar apie tris. Savanoriams teko dar kartą vykti į vietą ir pasirūpinti likusiais gyvūnais.
Iš viso iš buto buvo paimta 18 triušių. Prieglaudos atstovai įtaria, kad net septynios patelės gali būti vaikingos. Dauguma gyvūnų buvo prastos kailio būklės, išsigandę ir išsekę, todėl jiems prireikė veterinarų pagalbos bei priežiūros.
Anot prieglaudos, ši istorija atskleidžia neatsakingo gyvūnų dauginimo pasekmes ir primena, kokių problemų gali kilti gyvūnus dovanojant neįvertinus būsimų šeimininkų galimybių jais pasirūpinti.
Šiuo metu trys iš išgelbėtų mažylių jau yra maždaug mėnesio amžiaus ir pasirengę keliauti į naujus namus. Triušiukai savarankiškai maitinasi, ėda šieną, geria vandenį ir yra aktyvūs bei smalsūs.
Vis dėlto būsimiems šeimininkams primenama, kad jauni triušiai reikalauja nemažai dėmesio ir kantrybės. Mažyliai dar tik mokosi tvarkos ir ne visuomet naudojasi kraiko dėžute, todėl naujiesiems šeimininkams teks prisidėti prie jų auklėjimo.
Prieglauda taip pat pažymi, kad triušiukų lytis kol kas dar nėra tiksliai nustatyta. Dėl šios priežasties būsimi šeimininkai įsipareigos, atėjus laikui, pasirūpinti gyvūnų kastracija arba sterilizacija.
„Jeigu ieškote naujo šeimos nario ir esate pasirengę ilgalaikiam bei atsakingam įsipareigojimui, galbūt vienas iš šių mažylių laukia būtent jūsų“, – skelbia prieglauda.
Taip pat prieš įsigydami triušelį, atidžiai susipažinkite su svarbia informacija – egzoticsos.lt/dekoratyviniai-triusiai/.
Su mažyliais susipažinti galite atvykę į prieglaudėlę Prienų rajone, netoli Kauno.
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