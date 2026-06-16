Mugėje išgelbėtos šinšilos slėpė paslaptį, sugriovusią buvusių šeimininkų planus

Prieglaudos atstovų teigimu, mugės lankytojai kreipėsi į savanorius prašydami pagalbos gyvūnams, todėl netrukus buvo nuspręsta vykti į vietą ir įvertinti situaciją.
Paaiškėjo, kad pagalbos reikėjo šešiems gyvūnams – dviem šinšiloms ir keturiems triušiams. Visi jie buvo perduoti prieglaudos globai.
Pasak savanorių, buvę šeimininkai buvo įsitikinę, kad šinšilos yra patinas ir patelė, todėl tikėjosi sulaukti jauniklių. Tačiau netrukus paaiškėjo, kodėl šios viltys taip ir neišsipildė.
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„Šinšiloms atvykus į prieglaudą greitai supratome, kad abi jos yra mergaitės“, – pasakoja gyvūnų globėjai.
Šiuo metu abi šinšilos ieško naujų namų. Kadangi šie gyvūnai yra socialūs ir pripratusi gyventi kartu, prieglauda jų neišskiria ir dovanoja tik abi kartu.
Tikslaus šinšilų amžiaus nustatyti nepavyko, tačiau manoma, kad jos gimė 2024–2025 metų sandūroje. Tai reiškia, kad jų gyvenimas dar tik prasideda – tinkamai prižiūrimos šinšilos gali gyventi 15–20 metų.
Prieglaudos atstovai pasakoja, kad naujosios globotinės kol kas dar yra gana nedrąsios ir žmogaus rankų vengia. Vis dėlto tikimasi, kad ramybė, kantrybė ir nuoseklus bendravimas padės joms įgyti daugiau pasitikėjimo.
„Kantrybė, meilė ir skanėstai daro stebuklus. Tikime, kad šios žavios damos netrukus ras žmones, kurie suteiks joms saugius ir mylinčius namus“, – teigia prieglaudos savanoriai.
Norintys susipažinti su šinšilomis ir svarstantys jas priimti į savo namus kviečiami kreiptis į egzotinių gyvūnų prieglaudą Prienų rajone, netoli Kauno, tel. nr. 860436652.
Svarbi informacija apie šinšilų auginimą – egzoticsos.lt/sinsilos/.
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