Išgelbėtos triušytės gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis: laukia tik vieno

Į egzotinių gyvūnų prieglaudą ji pateko šių metų balandžio viduryje po netikėtos gelbėjimo operacijos. Tuo metu Žemųjų Šančių mugėje dalyvavę savanoriai sulaukė susirūpinusių gyventojų prašymo padėti gyvūnams.
Netrukus paaiškėjo, kad pagalbos reikia šešiems gyvūnams – dviem šinšiloms ir keturiems triušiams. Tarp jų buvo ir Rudė.
Pasak prieglaudos atstovų, pradžia nebuvo lengva. Visi gyvūnai buvo prastos būklės, todėl jiems prireikė ne tik veterinarinės apžiūros, bet ir papildomos priežiūros. Gyvūnai buvo gydomi nuo parazitų, jiems atliktos būtinos higienos procedūros, pasirūpinta jų sveikata ir gerove.
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Savanorių teigimu, Rudės gyvenimo pradžia nebuvo lengva. Triušytė buvo laikoma netinkamomis sąlygomis, o jos poreikiais nebuvo tinkamai rūpinamasi. Vis dėlto šiandien visa tai jau praeityje.
Dabar Rudė yra sveika, sterilizuota ir paskiepyta. Ji apibūdinama kaip judri, smalsi ir draugiška triušytė, kuriai iki pilnos laimės trūksta tik vieno – savo žmogaus ir nuolatinių namų.
Prieglauda pasakoja, kad Rudė yra tvarkinga ir puikiai prisitaikiusi prie gyvenimo su žmonėmis. Kol kas nėra aišku, kaip ji sutartų su kitu triušiu, tačiau neatmetama galimybė, kad tinkamai supažindinus ji galėtų gyventi ir su gentainiu.
Jeigu Rudės istorija jus sujaudino, o žavi triušytės išvaizda pavergė širdį, su ja galima susipažinti egzotinių gyvūnų prieglaudoje Prienų rajone, netoli Kauno. Arba susisiekti tel. nr. 860436652.
Svarbu! Prieš teiraujantis dėl gyvūnų labai svarbu pasidomėti jo laikymo sąlygomis. Svarbiausią informaciją apie dekoratyvinius triušius rasite čia – egzoticsos.lt/dekoratyviniai-triusiai/.
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