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Po sukrečiančių atvejų su gyvūnais – Seime bręsta griežtas draudimas

2026 m. liepos 25 d. 11:48
Daugėjant atvejų, kai į galūnes suspaudžiančius spąstus patenka naminiai gyvūnai, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlys Seimui uždrausti juos laikyti, gaminti, pirkti, parduoti, naudoti ir padidinti atsakomybę už tokių įrankių turėjimą.
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Tai numatančias Medžioklės įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas jis ketina pateikti Seimui rudens sesijoje.
L. Jonauskas pastebi, kad galūnes suspaudžiantys spąstai, vadinamieji kapkanai, dažnai naudojami ne tik medžioklėje. Pasitaiko ne vienas atvejis, kai tokiu būdu žmonės gaudo kaimynų pas juos užklystančius naminius gyvūnus – kates, šunis. Taip pat ir laukinius gyvūnus – kiaunes, lapes.
„Galima rasti daugybę skelbimų, kuriuose parduodami gyvūnų galūnes suspaudžiantys spąstai. Kol vyks prekyba tokiais spąstais, mes tik skatinsime tokių nehumaniškų priemonių naudojimą, o taip pat – pagelbėsime brakonieriams įsigyti įrankius.
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Vis daugėjant atvejų, kai tokie spąstai naudojami net naminiams gyvūnams gaudyti, tikiuosi, kad galutinai padėsime tašką tokių priemonių prekybai bei naudojimui jau ateinančioje Seimo rudens sesijoje“, – Eltai sakė L. Jonauskas.
Gegužės mėnesį jo įregistruotame įstatymo pakeitimo projekte numatoma, kad tokių spąstų naudojimui ir prekybai išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose.
Siekiant atgrasyti prekiauti draudžiamais medžioklėje įrankiais, L. Jonauskas taip pat siūlo griežtinti atsakomybę už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų ir gyvūnų galūnes suspaudžiančių spąstų laikymą, gaminimą, pirkimą ar pardavimą.
Jei Seimas pritartų, baudos už tai siektų nuo 600 iki 1 tūkst. 700 eurų. Išimtis būtų taikoma tik tokias atvejais, jei kilpos ir gyvūnų galūnes suspaudžiantys spąstai būtų skirti tik eksponavimui muziejuose ir edukaciniams renginiams.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo 2027 metų sausio 1 d.
ELTA primena, kad liepos viduryje žiniasklaida pranešė apie sukrečiantį radinį Vilniaus rajone, kai į draudžiamus spąstus įkliuvęs katinas nebegalėjo ištrūkti. Skelbiama, kad katiną, įkliuvusį į privačiame kieme prie tvoros pastatytus žnyplinius spąstus, dažnai vadinamus kapkanais, pavyko išgelbėti.
spąstaiMedžioklės įstatymasGyvūnai

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