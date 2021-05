Infrastruktūros nėra daug, o ir įkrovimas užtrunka. Elektrotechnikos ir elektromobilių stotelių gamintojo ABB atstovai sako, kad technologijos greitam įkrovimui jau yra, o kiek reikės jų laukti – priklauso nuo infrastruktūros plėtotojų ir automobilių gamintojų.

Patikrins elektromobilius realiomis sąlygomis

Šiemet birželio 18 dieną jau septintą kartą vyksiančios „Ignitis ON: Pažink Lietuvą!“ elektromobilių varžybos pereis prie visiškai realistiškų sąlygų: per 6 valandas naujausiems elektra varomiems modeliams reikės įveikti kuo didesnį atstumą ir nuo rezultato nebus nuskaičiuojamas nei įkrovimo, nei laukimo prie įkrovimo stotelės laikas.

O elektromobilio įkrovimas yra šios technologijos Achilo kulnas, dėl kurio nemaža dalis vairuotojų prisibijo persėsti į ekologišką ir švarų transportą. Modernūs elektromobiliai važiuoja pakankamai toli, tačiau kai juos reikia įkrauti – atsiranda problema.

Įkrovimo stotelių šalies keliuose nemažai, bet jų vis vien ne visada pakanka aptarnauti visus norinčius. Kartais vairuotojams tenka laukti eilėje, kol atsilaisvins kištukas. O jam atsilaisvinus – vėl laukti, kol automobilis bus įkrautas.

Nors automobilių gamintojai skelbiasi, kad jų produktui kone pilną bateriją galima įkrauti per pusvalandį, sustojus į bet kuriame Lietuvos kampe esančią greitojo įkrovimo stotelę per pusvalandį įkraunama vos trečdalis baterijos. Nors automobiliai gali įsikrauti pakankamai greitai, Lietuvoje paplitusių stotelių galia siekia tik 50 kW.

Greito įkrovimo technologija pralenkė elektromobilius

Elektrotechnikos gamintojų ABB, gaminančių ir greitąsias elektromobilių stoteles atstovai sako, kad technologija itin greitam automobilio įkrovimui jau yra ir ji pralenkė net pačių elektromobilių gamintojus.

„Mes turime jau ir 350 kW galios stoteles. Bet labai nedaug elektromobilių gali priimti tokią galią. Geriausią rezultatą čia rodo „Porsche Taycan“, kuris per 10 min gali įsikrauti energijos tiek, kad nuvažiuotų 139 km. Tačiau jis įsikrauna 260 kWh greičiu, tad neišnaudoja visos esamos galios ir automobiliams dar yra kur tobulėti“, – sakė ABB elektromobilių įkrovimo stotelių pardavimų ir rinkodaros specialistė Goda Montvidaitė.

Pašnekovė minėjo, kad su jų kompanijos siūlomu geriausiu įkrovimo sprendimu elektromobilio bateriją per 10 min būtų galima įkrauti tiek, kad šis nuvažiuotų 290 km. Tik kol kas rinkoje dar nėra tokią galią priimti galinčių elektromobilių. Kartu su elektromobilių gamintojais dirbantis ir sklandžių jų įkrovimu besirūpinantis ABB koncernas stengiasi visada užbėgti transporto technologijoms už akių. Tik toli gražu ne visos valstybės ir infrastruktūros planuotojai spėja su laiku.

Lietuviška infrastruktūra paseno vos per kelis metus

Tikėtina, kad itin greitai galintys įsikrauti automobiliai atsiras greitai. Nes prieš 4-5 metus Lietuvoje išsiplėtusi elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūra jau yra pasenusi. Vos prieš 3 metus dar galingi atrodę 50 kW galios įkrovikliai šiuo metu modernaus elektromobilio, kuris gali įsikrauti 100-150 kWh greičiu vairuotojui atrodo lėti.

Pavyzdžiui, VW ID.4 elektromobiliui standartinė Lietuvos keliuose sutinkama įkrovimo stotelė per pusvalandžio įkrovimo sesiją baterijos atsargas papildys vos trečdaliu. Nors pats elektromobilis per tą laiką galėtų įsikrauti beveik pilną bateriją.

Elektromobilių įkrovimo stotelių gamintojai sako, kad technologijas kuria žiūrėdami bent 10-15 metų į priekį. Nors šiandien nėra automobilių, kurie išnaudotų 350 kWh Vilniuje Vokiečių gatvėje esančios „Ignitis“ įkrovimo stotelės pajėgumus pilnai, neabejojama, net netrukus tokių automobilių atsiras.

Miestuose tinka ir lėtesnės, greitas įkrovimas – užmiestyje

Vis tik mūsų keliuose ir toliau dygsta daugiausia 50 kW galią pasiekiančios stotelės. ABB atstovė sako, kad jos – pačios populiariausios ir visiškai pakankamos mieste. Kompanija pasaulyje pardavė jau per 10 tūkst. tokių įkrovimo stotelių, virš 30 jų yra ir Lietuvoje.

„Infrastruktūros plėtotojai skaičiuoja stotelių atsiperkamumą atsižvelgdami į elektromobilių parką šalyje. Retas elektromobilis mūsų krašte gali įsikrauti 150 kW galia. O ir įdiegti itin galingas stoteles nėra taip paprasta, mat joms reikia didesnio galios įvado, o surasti didesnį nei 100 kW galios įvadą mieste nėra lengva“, – aiškino Goda Montvidaitė.

Ji pridėjo, kad mieste komplikuotos ir itin brangios stotelės galbūt mažiau reikalingos. 50 kW stoteles yra optimaliausias sprendimas prie prekybos centrų, restoranų. O itin greitos, įkaunančios elektromobilius didesniu nei 100 kW galingumu stotelės galėtų būti statomos magistraliniuose keliuose, kur vairuotojai nori taupyti laiką.

Vis tik dažniausiai elektromobiliai dažniausiai yra eksploatuojami miestuose, tad aktualiausios įkrovimo vietose yra namai ir darbas, kur didelio galingumo įkrovimo stotelės nėra būtinos. ABB atstovai sako, šiuo metu itin populiarios AC įkrovimo stotelės.

Namuose jos leidžia elektromobilį įkrauti sparčiau, be to, siūlo daugiau funkcionalumo: įkrovimo tvarkaraščius, statistikos saugojimą, dinaminį galios balansavimą. Neretai tokios stotelės diegiamos prie biurų, kur žmonės praleidžia ilgesnį laiką. Nuo šių stotelių pristatymo praėjusių metų spalio mėnesį ABB jų pardavė per 400 vienetų.

Nors šiandien Lietuvoje tenkinamės vidutinio greičio įkrovimo stotelėmis ir tik žengiame į ultra greito įkrovimo erą, ABB e-mobilumo divizija ir toliau planuoja lėkti pirmyn pralenkus laiką: investavusi į 5 startuolius planuoja kurti naujus įkrovimo būdus, kurie elektromobilio eksploataciją ateityje paverstų netgi greitesne ir patogesne nei vidaus degimo varikliu varomo automobilio papildymas degalais.