SERES Nacionalinėse vairuojančių moterų varžybose – žavūs ekipažai, žymūs lenktynininkai ir elektromobilių slalomas

Tarp dalyvių ir žinomi lenktynininkai Vaidotas Žala, Rokas Baciuška, Giedrius Notkus, Ramūnas Čapkauskas bei kiti.

Ralio startas ir finišas buvo prie Druskininkuose įsikūrusios „Snow arenos“, dalyviai keliavo pagal kelio knygą ne tik šiose apylinkėse, bet ir po Lazdijų kraštą, maršruto ilgis – daugiau kaip 150 km.

Buvo integruotos ne tik vairavimo rungtys – „Snow Kart“ kartais ar slalomas su „Seres“ elektromobiliu, bet ir kultūrinės, karinės užduotys. Finišą vainikavo įspūdingas dalyvių automobilių paradas Druskininkų gatvėmis.

Dar prieš startą vienos įskaitos dalyvių laukė nemažai staigmenų, tai „Ladies Go + Karys arba lenktynininkas“ dalyvės, kurios sužinojo, kuris vyrukas visą dieną važiuos kartu ir padės įgyvendinti ne tik maršrutą, bet ir užduotis.

Giedriaus Notkaus žmona Kristina, paklausta, kurio lenktynininko ar kario nenorėtų, parodė pirštu į savo vyrą, tačiau sėkmė jos ekipažui lėmė jauną ir perspektyvų lenktynininką Julių Adomavičių.

Šioje įskaitoje važiavo ir lenktynininkai Vaidotas Žala, Rokas Baciuška, vienintelis išdrįsęs karys Donatas Stravinskas, verslininkas, TV vedėjas, tinklaraštininkas, lenktynininkas Jurgis Adomavičius, ilgametis lenktynininkas Renaldas Šeinauskas, Paulius Novakas, šmaikštusis lenktyniaujantis ūkininkas Petras Šiaučiūnas, Titas ir Ramūnas Čapkauskai ir Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas Egidijus Janavičius, kuris pasidalijo savo įspūdžiais: „Važiuojant atsirado azartas, todėl buvo labai smagu. Džiaugiuosi, kad burtu būdu mane išsitraukė „AAAguonėlių“ ekipažas, kurį sudarė mama ir dvi dukros. Jos buvo puikiai viską susistygavusios: kas vairuoja, kas naviguoja, kas laiko kontrolę vykdo, kas atsakinėja į klausimus.

Man patikėjo šaudymo ir granatos metimo rungtis. Taip išėjo, kad komandoje tapau „silpnąja grandimi“, nes dėl užsikirtusio ginklo gaiduko paleidau šešis vietoj penkių šūvių ir nepataikiau vienos granatos, dėl to buvo anuliuotas visas rungties rezultatas. Kartu su manimi dalyvavo ir keturmetis sūnus Matas, kuris, nors šiek tiek pavargo, bet pilnas pačių geriausių įspūdžių.“

„Ladies Go + Karys arba lenktynininkas“ įskaitoje trečia vieta atiteko „Sidabrinių panterų“ekipažui Renatai Guščei, Violetai Kulbokaitei ir Birutei Stankienei, jos važiavo kartu su Roku Baciuška, antroji – druskininkietėms „Bičiukėms“ Andželikai Visockaitei-Juknevičienei, Giedrei Abromavičienei, Jelenai Delsnienei ir Daliai Skausmenienei, jų ekipažo gretose važiavo Petras Šiaučiūnas, šios įskaitos nugalėtojomis tapo „Faina team“ ekipažas: Lina Kudrickė, Rūta Žilionytė ir Raimonda Sitavičė, joms tądien asistavo lenktynininkas Renaldas Šeinauskas.

Antrajame „Ladies Go“ sezone dalyvaujanti Rūta Žilionytė su komanda „Faina team“ džiaugėsi iškovotais rezultatais: „Po karantino labai buvome išsiilgusios ir judesio, ir pramogų, todėl nusprendėme, kad šios varžybos puikiai tinka sezono atidarymui. Pradžioje tiesiog planavome gerai praleisti laiką, bet kai patenki į varžybų aplinką, pradedi kovoti dėl rezultato.

Žiūrime į taures ir negalime patikėti, kad pavyko laimėti, labai laimingos esame, visiška euforija! Paradoksalu, kad pernai prieš orientacinį – pramoginį ralio etapą Elektrėnuose būtent į Renaldą Šeinauską kreipiausi dėl patarimų, kaip susitvarkyti su kelio knyga. O šiose varžybose burtais būtent jį ir išsitraukėme! Jis daug prisidėjo prie gerų rezultatų patardamas ne tik kaip naviguoti, bet ir susitvarkydamas su šaudymo bei granatos metimo užduotimis. Labai susidraugavome ir planuojame važiuoti Renaldą palaikyti „Aurum 1000km“ lenktynėse, kur jis sieks naujų rekordų.“

Be šios išskirtinės įskaitos, varžybose buvo „Ladies Go Green“, „Pro“, Porų, „Karys-lenktynininkas“ civilių ir karių, Šeimų. Nugalėtojams taures įsteigė Druskininkų ir Lazdijų rajonų merai, jas patys ir įteikė.

Druskininkų meras Ričaradas Malinauskas teigė, jog tiek Druskininkai, tiek Lazdijai yra ta vieta, kur galima organizuoti įvairias varžybas, ir autosporto renginių čia vyksta nemažai.

Tačiau kiekvienos varžybos yra labai svarbios miestui, nes tai šventė ne tik vietiniams gyventojams, bet ir svečiams.

„Sveikinu visus dalyvius, kiek žinau, startavusių ir finišavusių skaičius sutapo, tai – puiki žinia autosporte!“ – juokavo meras ir su džiaugsmu įteikė nugalėtojams Druskininkų savivaldybės įsteigtas taures.

Viena iš šio sezono varžybų naujovių – „Green“ klasė, kurioje startavo mažiau patirties turintys ekipažai. Trečią vietą šioje įskaitoje laimėjo „Forum Ladies“ – Dovilė Pilipavičienė, Raminta Kerulytė, Lina Biekšaitė ir Neringa Aukštuolytė iš Vilniaus, antrąją – „Juodosios kosmonautės“ iš Elektrėnų – Raimonda Neretina, Miglė Škadauskaitė, Sandra Kavaliauskaitė ir Kamilė Šatavičiūtė, o pirmąją – „Lighthouse Klaipėda“ ekipažas: Eglė Stebulienė, Laura Telksnienė ir Gintarė Selenytė.

Lazdijų merė Ausma Miškinienė džiaugėsi, kad karantino sąlygos leido susitikti, nes varžybos sutraukė daug žiūrovų ir suteikė puikų emocijų, kurių visiems taip reikia!

„Organizatoriai sukūrė nuostabią šventę ir neabejotinai ralis nepaliko abejingų. Esu tikra, kad jis sugrįš ir į Lazdijus, ir į Druskininkus. Sveikinu visus su kurorto atidarymo švente!“ – per apdovanojimus sakė Lazdijų merė, iš kurios rankų taures gavo ir „Ladies Go porų“ įskaitos laimėtojai, tarp kurių net 2 Lazdijų krašto ekipažai: trečią vietą iškovojo „Redakcijos Dzūkų žinios Capsule.lt“ komanda su Dariumi Brindza ir Rūta Margelyte-Brindziene, antrąją – „Born For Rally“ su Algirdu Gedminu ir Vilija Motiejūnaite-Gedmine ir pirmąją „LauryPaz“ su Laura Sapiegaite ir Povilu Juknevičiumi.

Vienas iš organizatorių Stasys Tarailė, kuris jau ne pirmus metus rengia „Kario lenktynininko“ varžybas, džiaugėsi, jog kartu su „Ladies Go“ pavyko padaryti ne tik puikią pramoginių, bet ir sportinių rungčių dalį.

„Ypač smagu, kai tarp dalyvių važiuojantys profesionalai, kurie dalyvauja ir Lietuvos ralio čempionate, pastebi ir pagiria už labai tiksliai parengtą kelio knygą. Šį savaitgalį vyko kiti autosporto renginiai, todėl buvo sudėtinga surinkti profesionalią teisėjų komandą, tačiau sulaukėme iš varžybų dalyvių labai daug gerų emocijų bei atsiliepimų ir tai yra pats brangiausias atlygis organizatoriams už pastangas!“ – sako Stasys.

„Karių ir civilių“ įskaitoje trečia vieta atiteko „Bella Chiao“ ekipažui su Giedriumi Lelevičiumi bei Armandu Fedoravičiumi , antroji – „Vilkšunio“ komandai su Mantvydu Kylioku ir Kestučiu Butkumi, o pirmoji – „Geležinėms garažo gazelėms“ su Virginija Kėdžiūte ir Ieva Želvyte.

Šeimų įskaitoje trečią vietą iškovojo „NumbNuts“ su Vilma Šliurpaite ir Edmundu Ražansku, antrąją „Autoralio“ ekipažas su Šarūne ir Vytautu Ožiūnais, o pirmąją – „Grybautojai“ su Karolina Staniulyte ir Gedu Maslausku.

SERES prekės ženklui Baltijos šalyse ir Lenkijoje atstovaujanti įmonė „Busnex“ tapo ne tik „Nacionalinių vairuojančių moterų varžybų 2021“ generaliniu partneriu, bet ir aktyviai įsiliejo į dalyvių gretas.

Įmonei atstovavo net penki ekipažai ir dvylika žmonių, viename iš ekipažų savo sėkmę bandė ir pats „Busnex“ vadovas Simonas Ramanauskas.

„Manau, kad SERES elektromobilis išskirtinai tinka Druskininkų ir Lazdijų regionams, kur savo tyliu važiavimu netrikdo nei poilsiautojų, nei gyvūnų ramybės. Džiaugiamės, kad dalyviai, dalyvavę slalomo rungtyje, kurią reikėjo įveikti su SERES 3 elektromobiliu, likdavo nustebę begarsiu važiavimu“, – įspūdžiais dalijosi S.Ramanauskas.

Elektromobilių įskaitoje trečią vietą laimėjo „Evmotors Glamteam“ su Jurga Lukauskiene, Neringa Čiukiniene bei lenktynininku Jurgiu Adomavičiumi, antrąją – „SERES Mimoza Team“ su Agne Strikaite, Asta Gedeikaite ir Karolina Fedoravičiūte, o pirmąją – „GO LT by EV Motors“ su Sabina ir Simonu Ramanauskais.

Prie „Snow arenos“ įrengta slalomo trasa sulaukė išskirtinai daug dėmesio ir iš miesto gyventojų bei svečių, net 30 dalyvių, kurie galėjo ne tik išbandyti naująjį SERES 3 elektromobilį, bet ir dalyvauti loterijoje, metų pabaigoje jie pretenduos laimėti kelionę į Turkiją.

Renginio organizatorės „Ladies Go“ vairuojančių moterų judėjimo įkūrėjos Raimonda ir Aušra džiaugėsi pavykusiu renginiu.

„Nors šis renginys pareikalavo daug laiko ir jėgų, bet esame labai laimingos, svarbiausia, kad dalyvių emocijos renginio metu ir po jo liejosi per kraštus, tiek besišypsančių veidų vienoje vietoje teko matyti jau seniai, tai pirmasis mūsų šių metų etapas, bet tikrai labai sėkmingas, labai smagu, kad tiek partnerių noriai prisijungė prie mūsų, džiaugiamės, kad buvome „Kurortas IN“ dalimi, kuris atgaivino miestą po ilgo karantino. Komandoje dirbo per 30 žmonių, savanorių, ačiū jiems, tik stipri komanda gali pasiekti geriausių rezultatų“, – su šypsena veiduose kalbėjo organizatorės Raimonda Jagminaitė ir Aušra Cherry.

„Ladies Go Pro“, pažengusiųjų įskaitoje trečia vieta atiteko „Siuvinėjimo kryželiu klubui“ iš Druskininkų su Jovita Jokubauskiene ir Egle Jakelaityte, antroji – „Naiskar“ ekipažui su Egle Vaičiūlyte, Laura Kazbarienė ir Indre Pažūsyte, o pirmoji – „Ladies Power“ su Rita Sabaite, Jurgita Laurušaitiene, Vita Ruzgiene ir Lina Jonyte, kurios jau yra pelniusios nugalėtojų taures praėjusiais metais „Orlen Kuusamet Rally Elektrėnai“ orientaciniame-pramoginiame ralyje.

Absoliučios įskaitos taures įteikė Lietuvos automobilių sporto federacijai atstovavęs Vaidotas Žala.

Geriausiai varžybose pasirodė ir trečią vietą laimėjo „Faina Team“ su Lina Kudricke, Rūta Žilionyte, Raimonda Sitaviče ir lenktynininku Renaldu Šeinausku, antrąją – „Grybautojai“ su Karolina Staniulyte ir Gedu Maslausku, o varžybų nugalėtojomis tapo ir pirmąją vietą laimėjo „Geležinės garažo gazelės“ su Virginija Kėdžiūte ir Ieva Želvyte.

Karė Virginija Kėdžiūtė, su ekipažu „Geležinės garažo gazelės“ iškovojusi pirmąsias vietas tiek „Karių ir civilių“, tiek bendrojoje įskaitose, automobilių sporte nėra naujokė.

Mergina jau septynerius metus dalyvauja įvairiose varžybose ir yra pasiekusi puikių rezultatų: „Užsiregistruoti „Ladies Go Karys – lenktynininkas“ varžybose įkalbėjo šturmanė Ieva Želvytė. Norėjom pasiekti gerų rezultatų, tačiau nesitikėjom laimėti abiejose įskaitose! Kadangi su Ieva esam karės, tai šaudymo ir granatos metimo rungtys, tapusios kitiems iššūkiu, mus labiausiai džiugino! Viskuo esam labai patenkintos ir būtinai dalyvausim kituose „Ladies Go“ etapuose!“

Prizinis fondas tą vakarą siekė 3000 Eur. Prizininkai ir nugalėtojai laimėjo: Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA, „Snow arenos“, „Forum“ sporto klubo, „Fliners Blitz“, „Barža“ katerių Vilniuje, EVMOTORS.EU, „Firanto“ prizus. Visi dalyviai turėjo galimybę nemokamai išsitestuoti „Snow arenoje“ įrengtoje „Antėjos“ laboratorijoje.

„Ladies Go“ yra numačiusi dar 4 etapus šiais metais SERES nacionalinėse vairuojančių moterų varžybose. 2-asis etapas „Ladies GO For Family“ orientacinis – pramoginis ralis vyks kartu su Lietuvos ralio čempionato etapu jau liepos 10 d. Akmenėje ir Mažeikiuose. Jame, be įprastinių „Ladies Go“ įskaitų, numatytos ir Porų bei Šeimų įskaitos.

Registracija į varžybas: www.ladiesgo.lt