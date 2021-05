Greičio viršytojai nebegalės kaupti baudų krepšelio: teks piniginę atverti greičiau

Už greičio viršijimą, kuris užfiksuotas transporto priemonės nuotrauka, vaizdo įrašu arba stacionariomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis siūloma taikyti sutrumpintą administracinės nuobaudos skyrimo terminą – ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos.

Sutrumpintą nuobaudos skyrimo terminą siūloma taikyti tik už nustatyto greičio viršijimą.

Seimo Ekonomikos komiteto nariai sako, kad projekto rengimą paskatino viešumoje didelį atgarsį sukėlę atvejai, kai už padarytus administracinius nusižengimus atsakingiems asmenims protokolai su administraciniu nurodymu sumokėti baudą atėjo vienu metu, sukaupti per kelis mėnesius (žiniasklaidoje skelbta ir apie 70, 80 baudų atskiriems asmenims).

„Tokiu būdu nusižengimus padariusiems asmenims ne tik atsiranda didelė finansinė našta (sumokėti baudas už kelias dešimtis nusižengimų), bet ir taikoma Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) numatyta atsakomybę sunkinančioji aplinkybė – pakartotinumas.

Be to, tokiu būdu taikoma atsakomybė, kai baudos skiriamos už nusižengimus, „sukauptus“ per kelis mėnesius, galimai paneigia ANK nustatytą administracinių nuobaudų paskirtį: atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Šiuo metu galiojančiame ANK yra nustatyta, kad administracinė nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos.

Dvejų metų terminas taikomas visiems nusižengimams be išimties. Todėl, anot projektą parengusių parlamentarų, yra galimybė (ir praktika tai parodė), kad nusižengimą padariusiam asmeniui administracinės nuobaudos gali būti skiriamos už dvejus metus.

Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas parlamentui teikia Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas K. Starkevičius, komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas ir šio komiteto nariai Mindaugas Skritulskas, Andrius Bagdonas, Andrius Kupčinskas, Lukas Savickas.

Šią iniciatyvą paskatino Ekonomikos komitete parlamentinės kontrolės tvarka svarstytas klausimas „Dėl stacionarių greičio matuoklių naudojimo efektyvumo ir saugaus eismo užtikrinimo“.