Siūlo turintiems B kategoriją lengvuosius motociklus leisti vairuoti po 5 valandų praktinio vairavimo kurso

Tokias sąlygas LTSA siūlo numatyti Vairuotojų mokymo tvarkos apraše, kurio projektas šiandieną paskelbtas viešai ir prieinamas visiems, norintiems susipažinti.

Įprastai A1 kategorijos privalomo praktinio vairavimo kursą sudaro 10 valandų. Įvertinus tai, kad ant lengvųjų motociklų sėstų asmenys būdami 24 metų amžiaus ir jau turintys 2 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą, t. y., turintys pakankamą supratimą, kaip vyksta realus transporto priemonių eismas, siūloma praktinį vairavimo mokymo kursą sutrumpinti iki 5 valandų. Jas sudarys 4 val. mokymas aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis ir 1 val. – galutinei praktinio vairavimo įskaitai.

Tik išlaikęs galutinę įskaitą vairavimo mokykloje žmogus galės kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl teisės vairuoti A1 kategorijos transporto priemonę suteikimo. Be to, LTSA mano, kad tokia galimybe pasinaudos vairuotojai, turintys AM kategorijos transporto priemonių vairavimo patirties ir realiai įvertinę savo gebėjimus vairuoti galingesnį lengvąjį motociklą.

„Vairuoti netgi nedidelį lengvąjį motociklą kai kuriems vairuotojams gali būti rimtas iššūkis. Todėl prieš suteikiant teisę išvažiuoti į gatves ir kelius privalu įsitikinti, kad toks vairuotojas turės tinkamų gebėjimų ir žinių. Tai savo parašu turės patvirtinti vairavimo instruktorius, kurio profesionalumas čia vaidins bene didžiausią vaidmenį.

Be jokios abejonės, įvertiname ir tai, kad būsimi lengvųjų motociklų vairuotojai nėra naujokai kelyje. Šiame projekto svarstymo etape norime, kad į viešą projekto svarstymą įsitrauktų ne tik būsimi lengvųjų motociklų vairuotojai, bet ir profesionalai motociklininkai, kitų transporto priemonių vairuotojai, vairavimo mokyklų atstovai ir t. t. Kviečiame diskutuoti, nes manome, kad šiuo klausimu būtinas dialogas ir su visuomene“, – sako LTSA direktorius Genius Lukošius.

Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo projekte taip pat siūloma vairavimo mokykloje filmuoti galutinę įskaitą.

Taip siekiama įtvirtinti galimybę ne tik nustatyti tiesą ginčo atveju, interpretuojant mokinio arba vairavimo instruktoriaus veiksmus, bet ir užtikrinama, kad asmenys prieš praktinio vairavimo įskaitą realiai ir atsakingai įvertins savo gebėjimus vairuoti A1 kategorijos transporto priemones.

Visi gauti pasiūlymai bei argumentai bus vertinami siekiant priimti galutinį sprendimą, kokiomis sąlygomis sulaukę reikiamo amžiaus bei B kategoriją ir vairavimo stažą turintys automobilių vairuotojai gali važiuoti lengvaisiais motociklais.