Pilaitės gyventojas Darius portalui lrytas.lt pasakojo, kad neaiškią raudonos spalvos transporto priemonę pastebėjo praeitą savaitę. Ji važiavo iš Papiškių kaimo į Naująją Pilaitę, pravažiavo sankryžą ir šaligatviu nuvažiavo link Karačiūnų gatvės.

„Manau, kad šis vairuotojas negalėtų važinėti tose vietose, kur vaikšto pėstieji. Pareigūnai turėtų pasižiūrėti, kokia šios transporto priemonės galia ir kokiai kategorijai ji priklauso.

Man atrodo, kad ši transporto priemonė priklauso motorolerių kategorijai ir ji turėtų būti registruota“, – kalbėjo Pilaitės gyventojas.

Anot pašnekovo, jam pačiam tokią transporto priemonę teko matyti pirmą kartą. Pilaitės gyventojas pabrėžė, kad nutikimu pasidalijo ir feisbuke. Vienas žmogus po įrašu pakomentavo, jog šią transporto priemonę tenka matyti jau nebe pirmą kartą, tačiau pastebėjo, kad vairuotojas kažkiek pasivažinėja pėsčiųjų takais ir dingsta.

„Pareigūnai greičiausiai pamatę šią transporto priemonę sustabdytų“, – svarstė Darius.

Socialiniame tinkle komentatoriai rašė, kad šiai transporto priemonei turėtų priklausyti techninė apžiūra ir draudimas. O štai Lina teigė mačiusi, kaip šio automobilio vairuotojas galinėje sėdynėje vežė vaiką. Kita komentatorė Daiva pasakojo apie tai, kad raudonajai transporto priemonei staigiai sustojus iš jos vos neiškrito visi keleiviai.

Reikia techninės apžiūros

Technines apžiūras (TA) atliekančių įmonių asociacijos „Transeksta“ komunikacijos vadovas Renaldas Gabartas svarstė, kad Pilaitėje matyta transporto priemonė priskiriama – L4e klasei – motociklui su priekaba: variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3 ir (arba) maksimalus konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/val.

Kitas variantas – L5e klasė – triratė transporto priemonė su simetriškai išdėstytais ratais, kurios vidaus degimo variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3 ir (arba) maksimalus konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/val.

„Ją privalu registruoti „Regitroje“, o vėliau kas dvejus metus parodyti TA centrų kontrolieriams. Ši transporto priemonė tikrai negali važiuoti ten, kur vaikšto pėstieji“, – aiškino R.Gabartas.

Anot pašnekovo, neįgalieji beveik gali važinėti su visų klasių transporto priemonėmis, jei tik jų valdymas pritaikytas konkrečioms bėdoms kompensuoti.

Greičiausiai priklauso L kategorijai

„Regitros“ komunikacijos skyriaus atstovė spaudai Emilija Bardauskienė pasakojo, kad „Regitra“ registruoja tik tas transporto priemones, kurios atitinka ES ir Lietuvos teisės aktuose nustatytas kategorijas, pavyzdžiui: L, M, N. Į lietuvišką registracijos liudijimą tiksli kategorija įrašoma remiantis pateiktais oficialiais transporto priemonės dokumentais. Būtent jie patvirtina transporto priemonės atitikimą tam tikrai kategorijai, kitaip tariant, ji jau būna juose įrašyta.

„Iš esmės transporto priemonė, kuri turi ne mažiau kaip du ratus ir vidaus degimo variklį ar elektros variklį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/val., priskiriama motoriniam dviračiui“, – aiškino E.Bardauskienė.

Tai reiškia, kad tokios transporto priemonės registruoti nereikia, o jos vairuotojas važiuodamas ja turi laikytis dviračių vairuotojams numatytų reikalavimų. Jei transporto priemonė viršija motorinio dviračio parametrus, tuomet reiškia, kad ji gali atitikti kažkurią L kategoriją ir, norint dalyvauti viešajame eisme, ją būtina registruoti.

Tam, kad tai būtų galima padaryti, reikalingi kilmės dokumentai (pavyzdžiui, anksčiau išduotas registracijos liudijimas) ar atitikties liudijimas (CoC), kurį išduoda gamintojai. Procedūra tokia pati, kaip ir registruojant bet kokią kitą transporto priemonę. Ji priklauso nuo to, ar transporto priemonė jau buvo registruota Lietuvoje, ar yra visiškai nauja, o gal atvežta iš užsienio.

„Kalbant apie užfiksuotą transporto priemonę, žvelgiant vizualiai, galima daryti prielaidą, kad ji galbūt galėtų atitikti kažkurią L kategoriją, tačiau tam, kad būtų galima pasakyti tiksliau, reikėtų įvertinti dokumentus“, – teigė E.Bardauskienė.

Gresia nemaža bauda

Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovė Daiva Žilinskė mano, kad pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą tokia transporto priemonė galėtų būti traktuojama kaip triratis. Triratis – triratė motorinė transporto priemonė su simetriškai išdėstytais ratais, kurios vidaus degimo variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3 ir (arba) didžiausiasis projektinis greitis didesnis kaip 45 km/val.

Taip pat D.Žilinksė minėjo, jog tai gali būti mopedas – dviratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/val. ir ne didesnis kaip 45 km/val. bei kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant vidaus degimo varikliui), o didžiausia naudingoji galia – ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui), ar triratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/val. ir ne didesnis kaip 45 km/val., ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

„Jeigu tai tokia transporto priemonė ir ji dalyvauja viešajame eisme, ji turi būti įregistruota nustatyta tvarka, turėti valstybinio numerio ženklus, būti apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir su privalomąja technine apžiūra“, – pasakojo Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovė.

Transporto priemonės vairuotojui, kuris važinėja be civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, gresia bauda nuo 50 iki 100 eurų. Vairuotojui, kurio transporto priemonė neįregistruota ir neturi privalomosios techninės apžiūros, bauda sieks 30–40 eurų.

Bauda vairuotojui, kurio įregistruota arba išregistruota transporto priemonė be valstybinio numerio ženklų, siekia nuo 60 iki 120 eurų. Be to, jam gali būti nuo mėnesio iki trijų atimta teisė vairuoti.