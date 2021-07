Avarija ligoninės aikštelėje įplieskė skandalą: įtaria, kad prie vairo sėdo iš darbo susiruošusi neblaivi gydytoja

Šis eismo įvykis kelia rimtų įtarimų, kad rajono ligoninėje galimai budėjo neblaivi gydytoja. Nes avariją ji padarė ligoninės kieme, išvažiuodama po budėjimo.

Pasikalbėti apie šį įvykį liepos 12-ąją rajono meras Ramūnas Godeliauskas pakvietė rajono ligoninės direktorę Ramunę Markevičienę.

Nebe pirmas kartas?

Signalų dėl rajono ligoninės Anestezijos ir reanimacijos skyriuje dirbančios gydytojos galimo girtumo darbo vietoje rajono savivaldybė gauna jau ne pirmą kartą. Meras R.Godeliauskas paaiškino, kad jau pernai, karantino metu, jis sulaukė ligoninės paciento artimųjų skambučio dėl galimai neblaivios gydytojos. „Tąkart buvo iškviesta policija. Įtarimai pasitvirtino. Gydytoja darbo vietoje išties buvo neblaivi. Ji buvo atleista iš darbo“, – sakė meras. Ir pridūrė, kad patyliukais po kurio laiko ji buvo priimta dirbti vėl.

„Apie tai, kad ta gydytoja vėl dirba rajono ligoninėje, aš nežinojau iki tol, kol atėjo žinia apie šį eismo įvykį. Nedelsdamas susisiekiau su rajono ligoninės direktore ir pakviečiau ją susitikti, kad paaiškintų situaciją“, – sakė rajono meras. „Rokiškio sirena“ primena, kad rajono savivaldybė yra šios ligoninės steigėja.

Rajono mero pozicija aiški: neblaivių medikų darbo vietoje apskritai negali būti.

Kuo buvo motyvuotas gydytojos grąžinimas į darbą? „Rajono ligoninės direktorė paaiškino, kad ši gydytoja turi priklausomybę. Ji nuo jos gydėsi. Vėl priimdama į darbą, ligoninės administracija sakė, kad ėmėsi priemonių, jog gydytoja būtų blaivi darbo vietoje, kažkaip kontroliavo“, – sakė rajono meras.

Jis teigė gavęs paaiškinimą, kad gydytoja aikštelėje avariją sukėlė išvažiuodama namo po budėjimo.

Ar galima teigti, kad visgi nesukontroliavo ir gydytoja buvo galimai neblaivi darbo vietoje? „Kategoriškai teigti sunku: jos girtumas patikrintas praėjus maždaug valandai po eismo įvykio. Visgi sveikas protas leidžia daryti prielaidą, kad iki 2,4 promilės žmogus per valandą prisigerti nelabai galėtų“, – sakė meras.

Šalies teisės aktai teigia, kad nušalinti neblaivų darbuotoją nuo darbo yra darbdavio pareiga. To nepadarius, Valstybinė darbo inspekcija gali bausti tiek neblaivų darbuotoją, tiek ir darbdavį. O buvimas neblaiviu darbo vietoje yra šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Valstybinė darbo inspekcija savo tinklalapyje teigia: „Pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas, laikomas šiurkščiu darbuotojo darbo pareigų pažeidimu.

Padarius darbuotojui šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo kaltės. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, kai žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo“.

Klausimai iškalbingesni už atsakymus

Prašydama paaiškinti situaciją, „Rokiškio sirena“ kreipėsi į rajono ligoninės administraciją. Kelti klausimą dėl gydytojos neblaivumo darbo vietoje leidžia paprasta prielaida: eismo įvykis buvo techninė avarija, tad jei vairuotojas blaivus, o automobilis draustas, kokia prasmė, užuot tiesiog užpildžius eismo įvyko deklaraciją, apskritai rizikuoti ir pasišalinti iš įvykio vietos? Pateikėme tokius klausimus:

„Ar tiesa, kad ši gydytoja darbo vietoje jau anksčiau buvo rasta neblaivi, ir ji vėl buvo priimta į darbą?“

„Kodėl ligoninė vėl ryžosi gydytojai suteikti antrą šansą, nors girtumas darbo vietoje – šiurkštus darbo drausmės pažeidimas?“

„Darbdavio pareiga nušalinti neblaivų darbuotoją. Be to, įvykus nelaimei, tai nedraudiminis įvykis, be to, pagal Darbo kodeksą darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, padarytą tokiu elgesiu. Ar ligoninės administracija nebijojo rizikuoti priimdama vėl žmogų, kuris jau kartą pagautas neblaivus darbo vietoje?“

„Kadangi gydytoja avariją padarė įstaigos, kurioje dirba, aikštelėje ir pabėgo iš įvykio vietos, tikėtina, kad ji vairavo neblaivi. Jei į darbą būtų atėjusi blaivi ir tokia likusi darbo vietoje, akivaizdu, kad ji negalėjo per valandą prisigerti iki 2,4 promilės. Net jei į darbą ji būtų atėjusi išgėrusi, akivaizdu, kad budėjimo metu būtų išsiblaiviusi. Labiausiai tikėtina, kad ji gėrė darbo vietoje. Kaip apskrita tai įmanoma?“

„Kaip kiti gydytojai, kitas medicinos personalas nepastebėjo žmogaus, kuris buvo, galimai, vidutinio girtumo?“

„Kokia drausminė nuobauda laukia gydytojos?“

Į juos gavome šiuos ligoninės teisininkės Eglės Gudonienės parengtus atsakymus:

„1. Autoįvykis įvyko 2021 m. liepos 8 d. ligoninės teritorijoje, bet ne darbuotojų darbo vietoje ir ne darbuotojų darbo metu.

2. Kadangi dėl minėto įvykio vyksta ikiteisminis tyrimas policijoje, detalesnės informacijos, susijusios su incidentu, pateikti negalime.

3. Gydytoja šiuo metu ligoninėje nebedirba.

4. Kadangi Jūsų pateiktos prielaidos ir teiginiai yra nepagrįsti, todėl ligoninė plačiau jų nekomentuos“.