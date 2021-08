Liepos pabaigoje skaitytoja Erika kreipėsi į „Vakarinės Palangos“ naujienų portalą ir pranešė, kad į gelbėjimo stoties Žvejų gatvėje esančią aikštelę, nors stovi atitinkamas tai daryti draudžiantis kelio ženklas, važiuoja ir krepšininkas Jonas Valančiūnas.

„Rolls-Royce“ visureigį, pažymėtą vardiniu numeriu „WOLF“, moteris užfiksavo pastatytą gelbėtojų valdose. Aikštelėje, kuris skirta Palangos centrinės gelbėtojų stoties reikmėms, savo mašinas palieka ir daugiau prabangių automobilių vairuotojų.

„Vakarinė Palanga“ pasiteiravo Jono Pirožniko, ką J.Valančiūno automobilis darė jų gelbėjimo stoties stovėjimo aikštelėje. Jis atsakė: „Jonas Valančiūnas? Taip, jis buvo atvažiavęs ir atvežė mums liemenių“.

Vykdo gelbėjimo darbus

J.Pirožnikas teigė, jog Palangos miesto vandens motociklų klubas vykdo gelbėjimo darbus, todėl Palangos miesto savivaldybė davė panaudą gelbėjimo stočiai ir aikštelei: „Mes laimėjome konkursą ir vykdome funkciją – gelbėti žmones vandenyje“.

Anot pašnekovo, į šią aikštelę turi teisę atvažiuoti greitoji pagalba, gaisrinė, komunalinis ūkis, Palangos miesto vandens motociklų klubo nariai, gelbėjimo tarnybos darbuotojai.

Be to, papildomai įleidžia įvažiuoti neįgaliuosius asmenis, kurie to paprašo.

Palangos gelbėtojų vadas atskleidė, kad būna asmenų, kurie įsmunka į aikštelę, kai yra pakeltas užkardas, tačiau tokiu atveju kviečia policiją arba paprašo jų išvažiuoti.

Pašnekovas dėstė, kad taryba nustatė laiką, kada galima važiuoti į paplūdimį. Pavyzdžiui, Palangos miesto vandens motociklų klubo atsakingi asmenys į gelbėjimo stotį važiuoja tik anksti iš ryto.

„Visi žmonės įsivaizduoja, kad Žvejų gatvė yra pėsčiųjų takas, tačiau tai gatvė“, – naujienų portalui lrytas.lt kalbėjo J.Pirožnikas.

Pats Palangos gelbėtojų vadas stengiasi nieko neįleisti piko valandomis, kad neerzintų poilsiautojų: „Jei gelbėtojas atvažiuoja, kai būna didelis srautas žmonių, tai gauna iš manęs pylos“.

Naujienų portalui lrytas.lt pasiteiravus, tai kaip ten buvo su J.Valančiūnu, atsakyta, kad ir jam pasakė, jog galėjo nevažiuoti iki pat stoties, nes esą gelbėtojai galėjo atsinešti patys liemenes.

Tokių atvejų netoleruoja

Tačiau Palangos meras pabrėžė, kad į šią aikštelę gali įvažiuoti tik gelbėjimo stoties tarnybos – greitoji, priešgaisrinė pagalba, kitos tarnybos, kurios prižiūri paplūdimius, gelbėtojai ir neįgalieji. Jis akcentavo, jog kitų išimčių negali būti.

„Visus kitus atvejus aš netoleruoju ir gelbėtojams buvo pasakytas griežtas reikalavimas, kad jei ateityje kartosis panašūs atvejai, bus imtasi griežtesnių priemonių.

Jei įvažiuoja ne gelbėtojų ir specialių tarnybų automobilis, gelbėjimo stotis turi iš karto kviesti policiją. Aš pats niekada nesu ten privažiavęs, nors galėčiau, nes esu kaip aptarnaujantis žmogus“, – naujienų portalui lrytas.lt paaiškino Š.Vaitkus.

Pažeidimų – mažai

Pasak Palangos miesto pareigūnų, prie automobilių aikštelės esančios Žvejų g. stovi kelio ženklas „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, kuris nurodo, kad draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones.

Pranešimų dėl galimų Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų šioje vietoje policija gauna labai mažai – 2021 m. birželio ir liepos mėn. čia užfiksuoti keturi KET pažeidimai, pernai per tą patį laikotarpį nebuvo užfiksuota nė vieno KET pažeidimo. Kelio ženklo reikalavimus pažeidusiems vairuotojams gresia bauda nuo 30 iki 90 eurų.