Greičio mėgėjams žada pragarą: dešimtys tūkstančių policininkų greičio matuoklių iš rankų nepaleis 24 valandas

24 valandas kontroliuos vairuojančius

Balandžio 9 d., trečiadienį, policijos pareigūnai 24 valandas per parą visoje šalyje vykdys – „Greičio maratoną“ (angl. Operation Speed Marathon). Specialiosios priemonės metu ypatingas dėmesys bus skiriamas leistino greičio viršijimo atvejams. Priemonė įtraukta į 2025 m. I pusmečio eismo dalyvių kontrolės priemonių planą.

Visą šią savaitę, balandžio 7–13 dienomis, šalies keliuose vykdoma Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuota prevencinė priemonė „Transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė“ (angl. Operation Speed). „Greičio maratonas“ yra šios priemonės dalis. Dešimtys tūkstančių kelių policijos pareigūnų daugiau nei 20-yje Europos šalių įvairiomis techninėmis priemonėmis, taip pat ir kontaktiniu būdu kontroliuos transporto priemonių važiavimo greitį.

Policijos pareigūnai dirbs iš anksto numatytose vietose – padidintos rizikos kelių ruožuose, judriose sankryžose, netoli švietimo ir ugdymo įstaigų, ten, kur transporto priemonių vairuotojai dažniausiai viršija ar gali viršyti nustatytą važiavimo greitį.

Padaroma tūkstančiai pažeidimų

Priemonė „Greičio maratonas“ organizuojama kasmet vieną kartą per metus. Pernai vykdant tokią priemonę balandžio 19-ąją, penktadienį, Lietuvoje užfiksuoti 1 376 greičio viršijimo atvejai (15 proc. visų per savaitę užfiksuotų šių pažeidimų). Iš viso per savaitę (balandžio 15–21 d.) Lietuvos keliuose buvo užfiksuotas 9 461 nustatyto važiavimo greičio viršijimo atvejis.

Praėjusiais metais specialiosios ROADPOL'o „Greičio maratono“ priemonės metu iš viso užfiksuota daugiau kaip 150 000 greičio viršijimo atvejų. Daugelis vairuotojų pažeidėjų buvo ne tik sustabdyti, jiems paskirtos baudos (tūkstančiai neteko vairuotojo pažymėjimų), bet ir įspėti dėl šio Kelių eismo taisyklių nesilaikymo keliamo didelio pavojaus.

Kiekvienais metais Europos keliuose žūsta daugiau kaip 25 000 žmonių, o viena iš pagrindinių eismo įvykių priežasčių – nepasirinktas saugus ar viršytas leistinas važiavimo greitis.

Leistino važiavimo greičio viršijimas – pavojingas!

Čekijos policijos pareigūnė, ROADPOL'o Operacijų grupės vadovė Jana Pelešková, sako: „Greitis pats savaime nėra pavojingas – pavojingas yra nustatyto važiavimo greičio viršijimas. Ribos nustatytos ne be priežasties. „Greičio maratono“ tikslas – ne bausti vairuotojus, bet didinti jų sąmoningumą, skatinti elgsenos pokyčius, atkreipti visuomenės dėmesį į eismo saugumą. Norime, kad bendruomenės suprastų, jog greičio apribojimų laikymasis gali išgelbėti gyvybes.“

ROADPOL'o organizuojama prevencinė priemonė „Transporto priemonių važiavimo greičio kontrolė“ – Europos kelių policijos pajėgų vieningos pastangos kovoti su greičio viršijimu – grėsme, kuri peržengia valstybių sienas.

Kartu siunčiama svarbi ir aiški žinutė: greičio viršijimas netoleruojamas, o kelių eismo saugumas yra bendra atsakomybė.

Vietoje pareigūnų dirba kameros

Lietuvos policijai keliuose kontroliuoti Kelių eismo taisyklių nepaisančiuosius padeda pažeidimų fiksavimo sistemų „skvarbios akys“. Jos užfiksuoja dažniausiai daromą Kelių eismo taisyklių pažeidimą – leistino greičio viršijimą. 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę keliuose „budi“ negailestinga priemonė, kuri nė vienam neleidžia prasmukti nepastebėtam.

Šiuo metu šalyje veikia 155 stacionarūs greičio matuokliai, 111 vidutinio greičio matavimo sistemų bei 43 mobilieji greičio matuokliai. Dar 560 kamerų yra įrengta daugiafunkcėse pažeidimų fiksavimo sistemose.

Lietuvoje 2019 metais užregistruoti 506 280 Kelių eismo taisyklių pažeidimai, iš kurių 175 912 buvo greičio viršijimo atvejai. 2024 metais – 953 133 Kelių eismo taisyklių pažeidimai, iš kurių 375 342 greičio viršijimo atvejai. 2023 metais – 1 444 725 Kelių eismo taisyklių pažeidimai, iš jų 654 314 buvo greičio viršijimo atvejai.