Nepilnamečiai nepaiso KET: pažeidimų skaičius auga kaip ant mielių

Nepaiso taisyklių

Policijai išanalizavus turimus duomenis apie nepilnamečių padarytus administracinius nusižengimus 2023 ir 2024 metais, pastebimas reikšmingas nuo 9 iki 16 metų amžiaus vaikų padarytų administracinių nusižengimų didėjimas. Bendras jų padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičius padidėjo 45 procentais, t. y. nuo 790 iki 1 147 atvejų per metus.

Padaugėjo pavojingų ir sąmoningų Kelių eismo taisyklių pažeidimų, susijusių su neteisėtu transporto priemonių valdymu (važiavimo neturint civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ar privalomosios techninės apžiūros) ir neteisėto vairavimo atvejų. Per metus dvigubai išaugo pėsčiųjų ir dviratininkų padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

2024 metais 166 nepilnamečiai vairavo transporto priemones neturėdami tam teisės, 83 paaugliai važiavo be civilinės atsakomybės draudimo, 72 atvejais naudotos transporto priemonės buvo be galiojančios privalomosios techninės apžiūros, 62 – naudojosi transporto priemone, kuri neįregistruota. 9 nepilnamečiai mėgino nepaklusti pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, o 11 vairuotojų ir vienas eismo dalyvis – pasitraukti iš eismo įvykio vietos.

Per 2025 metų keturis mėnesius jau išaiškinti 55 nepilnamečiai, vairavę transporto priemones neturėdami tam teisės. Užfiksuoti 29 atvejai, kai paaugliai važiavo be civilinės atsakomybės draudimo, 31 atveju naudotos transporto priemonės buvo be galiojančios privalomosios techninės apžiūros, 27 naudojosi transporto priemone, kuri nebuvo tinkamai įregistruota. 12 nepilnamečių mėgino nepaklusti pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukti iš eismo įvykio vietos. Dar net neprasidėjus vasarai (iki 2025 m. gegužės 1 d.) nusižengė 123 pėstieji ar dviratininkai.

Policija reaguoja

Visuomenė pastebi, kad tarp paauglių populiarėja nestandartinės transporto priemonės (elektriniai dviračiai, elektriniai mopedai, galingos (daugiau nei 2 kW) mikrojudrumo priemonės), o jų vairuotojai ne tik mėgina siautėti keliuose ir gatvėse, bet savo chuliganišką vairavimą dar ir filmuoja bei kelia vaizdo įrašus į socialinius tinklus. Ir tėvams, ir paaugliams reikia žinoti, kas už tai gresia, kaip galima elgtis, o kaip ne.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių policijos valdybos ir apskričių vyriausių policijos komisariatų pareigūnai ne kartą sustabdė, patikrino ir išaiškino keliuose siautėjančius asmenis, taip pat pareigūnai nuolat tikrina, ar vairuotojai turi visus reikiamus dokumentus, ar nenusižengia taisyklėms.

Keli pavyzdžiai iš Policijos departamento Kelių policijos valdybos darbo Vilniaus gatvėse:

– Balandžio 16 dieną Fabijoniškių g. policijos pareigūnai pastebėjo ir sustabdė patikrinti neaiškios kategorijos dviratę transporto priemonę, panašią į prieš dieną siautėjusią Vilniaus Katedros aikštėje. Paaiškėjo, kad ją vairavo nepilnametis (gim. 2011 m.), neturintis jokių transporto priemonės dokumentų. Pareigūnai, atlikę patikrinimą, nustatė, kad transporto priemonės galingumas yra 2 kW ir ji gali pasiekti iki 60 km/h greitį.

Pagal surinktus duomenis, tokia transporto priemonė atitinka motociklo sąvoką, todėl turi būti įregistruota nustatyta tvarka, su numerio ženklais, apdrausta ir jai atlikta techninė apžiūra. Taip pat tokiam vairuotojui būtina turėti A1 vairavimo kategoriją, kuri įgyjama nuo 16 metų. Nepilnametis buvo perduotas tėvams. Informacija apie šio nepilnamečio padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą perduota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

– Gegužės 3 dieną Ukmergės g. policijos pareigūnai sustabdė transporto priemonę panašią į motorinį dviratį ir nustatė, kad jo maksimalus greitis yra didesnis nei 45 km/h ir gali siekti 60 km/h, todėl transporto priemonė taip pat atitinka motociklo sąvoką, todėl reikalinga mažiausiai A1 kategorija. Vairuotojas (gim. 2006 m.) neturėjo teisės vairuoti šios transporto priemonės, kuri buvo neįregistruota, be draudimo ir techninės apžiūros. Už numatytus pažeidimus buvo skirta 300 Eur bauda ir 6 mėnesiams atimta teisė vairuoti transporto priemones.

Gegužės 21–23 dienomis, vykdyta pirmoji tokia Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuota prevencinė priemonė, skirta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklų vairuotojų elgesio kontrolei užtikrinti. Šalies keliuose patikrinta daugiau nei 1 250 dviračių transporto priemonių, daugiausia jų (73 proc.) – dviračiai ir elektrinės mikrojudumo priemonės. Išaiškinti 183 Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimai, 39 neblaivūs vairuotojai.

Skirkite daugiau dėmesio

Augančios pažeidimų tendencijos ir pavyzdžiai rodo, kad vis daugiau nepilnamečių tampa aktyviais eismo dalyviais, tačiau daliai jų trūksta atsakomybės jausmo ir nepakanka žinių apie saugų elgesį kelyje.

Policijos pareigūnai dar labiau atkreips dėmesį į paauglių elgesį dalyvaujant eisme ir kviečia visuomenę aktyviau įsitraukti į vaikų ugdymą ir auklėjimą – atsakomybę ugdyti privalo ne tik teisėsauga, bet ir tėvai, mokyklos bei bendruomenės. Raginame tėvus ir globėjus skirti daugiau dėmesio vaikų informavimui apie saugų elgesį viešosiose erdvėse, o švietimo įstaigas – bendradarbiauti stiprinant prevenciją.

„Svarbu, kad visi – tėvai, mokytojai, bendruomenės nariai – prisidėtų prie vaikų sąmoningumo ugdymo. Matydami augančias teisės pažeidimų tendencijas ir toliau vykdydami policines prevencines priemones, atkreipsime dėmesį į nepilnamečius eismo dalyvius, aktyviau organizuosime prevencinę veiklą,“ – sako Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.