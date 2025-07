Fiksuoja skaitytojai: per liūtį KET pažeidusį motociklininką Vilniaus pareigūnai sučiupo už pakarpos

„Lyjant smarkiam lietui pamačiau vienu motociklu važiuojančiu ir sankryžoje sustojusius du vaikinus. Už jų sustojo policijos automobilis. Pareigūnai įjungė švyturėlius, sirenas ir per garsiakalbį pareikalavo pasitraukti į šoną. Motociklas pradėjo judėti į priekį, tuo metu iš policijos autobusiuko iššoko pareigūnė, pribėgo prie motociklo ir už pakarpos sučiupo vairuotoją. Taip ji motociklo ekipažą nulydėjo į šoną ir pradėjo su jais aiškintis“, – situaciją apibūdino Martynas.

Jis redakcijai perdavė ir vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuota visa kuriozinė situacija Vilniaus centre – Gynėjų g. motociklą iš Geležinio Vilko g. nulydėjusi į šoną, policininkė iš karto iš spynelės ištraukė raktelį. Vairuotojas buvo kuriam laikui uždarytas į tarnybinio policijos automobilio laikino sulaikymo patalpą, o keleivis liko laukti šalia.

Vilniaus policijoje redakcijai nepaneigė motociklo sulaikymo fakto, tačiau teigė, kad tikslios aplinkės už ką ir kodėl motociklas buvo sustabdytas paaiškės vėliau.

„Greičiausiai – už Kelių eismo taisyklių pažeidimą“, – Lrytas teigė pareigūnai.

Vaizdo medžiagoje matyti, kad ir motociklo vairuotojas, ir keleivis važiavo be jokių apsaugų ir be šalmų. Tuo tarpu KET nurodo, kad važiuojant motociklu, šalmas yra privalomas. Už važiavimą be šalmo įstatymai numato baudą.