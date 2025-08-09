Masinė avarija prie Kauno visiškai sustabdė eismą Klaipėdos link

Eismo sistemos „Waze“ duomenimis, eismo spūstis link Klaipėdos siekia Naujuosius Muniškius.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, kelyje A1 ties Giraite įvyko masinė avarija. Susidūrė keturi automobiliai: „Mercedes-Benz“, du „Toyota“ ir „Audi“ automobiliai.
Pasak budinčio pareigūno, vairuotojai nesutaria dėl kaltės.
„12 val. nejudantis kamštis“, – rašoma naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Eismo pralaidumą stipriai apsunkina ir minimame kelio ruože vykstantys kelio remonto darbai.